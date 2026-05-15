Google, Android Show etkinliğinde mobil ekosistemini standart bir işletim sisteminden akıllı bir asistan platformuna dönüştürecek yeni adımlarını paylaştı. Şirketin Material 3 Expressive tasarım dilini temel alan Gemini Intelligence, kullanıcıların uygulamalar arası karmaşık işlemlerini otomatik hale getirmeyi hedefliyor. Yaz aylarında kademeli olarak dağıtıma çıkacak bu yenilik, günlük araştırma ve tatil planlama gibi süreçlerdeki vakit kaybını önemli ölçüde kısaltmayı vadediyor. Peki yaz aylarında kullanıma sunulacak olan Gemini Intelligence, akıllı telefon kullanıcılarını ikna edebilecek mi?

Yenilikçi Gemini Intelligence özellikleri ve ekran bağlamı

Google’ın odak noktası olan Gemini Intelligence, yalnızca sesli komutlarla değil, görsel bağlamla da çalışacak şekilde tasarlandı. Sistem, ekrandaki görüntüleri ve fotoğrafları analiz ederek bağlama uygun spesifik işlemler gerçekleştirebiliyor. Örneğin, bir not uygulamasında gezinirken veya bir etkinlik afişinin fotoğrafını çektiğinizde, yapay zeka bu veriyi kullanarak benzer aktiviteler bulabiliyor veya alışveriş listenizi otomatik olarak hazırlayabiliyor.

Yemek siparişi ve araç çağırma gibi günlük uygulamalar için otomasyon yetenekleri sunan yapay zeka, kullanıcı adına çok aşamalı görevleri yürütebiliyor. Uçuş planınızı veya ders programınızı Gmail üzerinden bulup gerekli materyalleri sepete eklemek gibi işlemler tek komutla halledilebiliyor. Tüm bu süreç, şeffaflık adına Canlı Bildirimler (Live Notifications) üzerinden adım adım takip edilebiliyor ve işlem tamamlandığında sistem kendiliğinden duruyor.

Akıllı otomatik doldurma ve Gboard Rambler

Mobil cihazlarda karmaşık formları doldurma zorluğunu ortadan kaldırmak isteyen Google, yapay zeka destekli yeni bir Otomatik Doldurma yapısı sunuyor. Yalnızca son girilen e-posta gibi basit verilerle sınırlı kalmayan bu yapı, uygulamalarınızla bağlantı kurarak doğru bilgiyi saniyeler içinde gerekli alanlara işleyebiliyor. Şirket, bu sistemin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve ayarlar menüsünden istenildiği zaman kapatılabileceğini vurguluyor.

Metin girişi tarafında ise Gboard klavyesine “Rambler” adlı yeni bir araç ekleniyor. Konuşmayı metne dönüştürürken aradaki gereksiz kelimeleri ve tekrarları otomatik olarak temizleyen Rambler, Gemini Intelligence altyapısıyla destekleniyor. Ayrıca sistemin çok dilli yapısı sayesinde, İngilizce ve İspanyolca (Spanglish) kelimeler aynı cümle içinde sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Üretken arayüz ve kişisel araç takımları

Google, yeni güncellemeyle birlikte “Create My Widget” adlı üretken arayüz özelliğini kullanıma sunuyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, ana ekranlarında tam olarak ihtiyaç duydukları araç takımlarını doğrudan yapay zekaya tarif ederek oluşturabilecekler.

Haftalık yemek planı hazırlayan veya bir koşu yarışına kalan günleri sayan tamamen kişiselleştirilmiş ekran araçları anında üretilebiliyor. Üstelik bu yeni arayüz yetenekleri yalnızca Android telefonlarla sınırlı kalmayıp, uyumlu Wear OS akıllı saat cihazlarında da desteklenecek.

Gizlilik standartları ve dağıtım takvimi

İşletim sistemini daha yapay zeka odaklı bir yapıya dönüştürürken güvenlik önlemlerini artıran Google, veri paylaşımlarının kullanıcı denetiminde kalacağını belirtiyor. Yapay zekanın kullanıcı adına satın alım yapabilmesi için açık bir onay şartı aranıyor. Veri koruması tarafında ise Private Compute Core, Private AI Compute ve korumalı KVM gibi şifreleme katmanları devreye giriyor.

Yaz aylarında dalgalar halinde dağıtılmaya başlanacak olan yeni özellikler, ilk aşamada Pixel 10 özellikleri arasına katılacak ve eş zamanlı olarak Galaxy S26 serisi kullanıcılarıyla buluşacak. 2026 yılına yönelik planlanan bu geniş çaplı geçişin, akıllı telefon donanımlarını çok daha proaktif bir araca dönüştürmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Günlük görevlerinizi devralan Gemini Intelligence özellikleri iş akışınızı hızlandırabilir mi?