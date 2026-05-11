Küresel çip pazarındaki dalgalanmalar, donanım maliyetlerini yukarı çekmeyi sürdürüyor. Bloomberg HT yayınına katılan Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, tüketici elektroniğini bekleyen baskılara dair somut veriler paylaştı. Sektör genelinde yüzde 25’lik yeni bir fiyat artışı beklediklerini belirten yönetici, pazar dinamiklerinin baştan aşağı değişeceğine işaret etti. Sadece bireysel kullanıcılar değil, kurumsal teknoloji altyapısı kuran şirketler de bu maliyet dalgasından payını alacak. Peki Samsung Türkiye cephesinden gelen bu uyarılar, yeni bir cihaz arayışındaki tüketiciler için ufukta nasıl bir tablo çiziyor?

Samsung Türkiye uyardı: Çip maliyetleri 9 kat arttı

Samsung Türkiye yöneticisine göre, mevcut fiyat artışlarının temelinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin yarı iletken endüstrisine yansımaları yatıyor. Azdemir, geçtiğimiz hafta içinde tedarik maliyetlerinde 9 ila 9,5 kata varan rekor yükselişler kaydedildiğini kamuoyuyla paylaştı. Standart bir akıllı telefon üretiminde toplam donanım faturasının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına bu çiplerin oluşturması, raf fiyatlarındaki artışı kaçınılmaz kılıyor.

Tablet ve giyilebilir teknoloji kategorilerinde de tablonun farklı olmadığı görülüyor. Üretim bantlarındaki yavaşlama ve işlemci talebinin tam kapasiteyle karşılanamaması, global markaların stok yönetimini zorlaştırıyor. Özellikle ekran sürücüleri ve güç yönetim entegrelerindeki daralma, cihazların perakende kanallarına ulaşma süresini uzatarak fiyat mekanizmasını yukarı yönlü tetikliyor.

Yüzde 25’lik küresel fiyat düzeltmesi yolda

Tedarik zincirindeki fiyatlamaların neredeyse haftalık bazda değiştiğine dikkat çeken Azdemir, belirsizlik ortamının 1 ile 1,5 yıl daha sektör üzerinde baskı kurabileceğini öngörüyor. Geçtiğimiz yıla oranla donanım ürünlerinde dolar bazında hali hazırda yüzde 25 seviyesinde bir maliyet farkı oluştuğu biliniyor. Firmalar, sürekli dalgalanan bu giderleri yönetebilmek adına fiyat etiketlerini düzenli aralıklarla güncellemek zorunda kalıyor.

Açıklanan verilere göre, yakın gelecekte küresel pazar baz alındığında akıllı telefon ve tablet kategorilerinde yüzde 20 ile yüzde 25 bandında ek bir zam dalgası öngörülüyor. Global ölçekte beklenen bu maliyet yükü, yerel pazarlara ulaştığında nakliye bedelleri ve vergi dilimlerindeki değişimlerle birlikte tüketiciye çarpan etkisiyle yansıyabilir. Bu doğrultuda, elektronik alışverişini erteleyen kullanıcıların mevcut bütçelerini kısa vadede revize etmesi gerekebilir.

Genel piyasa dengeleri açısından bakıldığında, kar marjının dar olduğu giriş ve orta segment cihazlarda fiyat avantajı giderek daralıyor. Üreticilerin artan yarı iletken faturalarını kendi içlerinde sübvanse etme şansı azaldığında, ek maliyetler hızlıca son kullanıcı fiyatlarına yansıtılıyor. Tüketiciler açısından bu tablo, mevcut donanımların kullanım ömürlerinin uzayacağı ve yenileme döngülerinin yavaşlayacağı bir dönemin habercisi niteliğini taşıyor.

Yarı iletken (Çip) nedir?

Elektronik cihazların bilgi işleme, hafıza ve güç yönetimi gibi temel işlevlerini yerine getirmesini sağlayan silikon tabanlı mikro bileşenlerdir. Akıllı telefonlardan otomobillere kadar modern donanımların tamamı bu entegre devreler üzerinden çalışır.

