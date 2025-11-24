Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yürütülen ticari tanıtımların daha şeffaf, denetlenebilir ve tüketici haklarına uygun şekilde yapılması için yeni bir düzenleme paketi hazırladı. Yönetmelik taslağı; Influencer reklamlarının nasıl etiketleneceğinden, yapay zekâ kullanımına, şans oyunları yasaklarından sağlık beyanlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. İşte Türkiye Gazetesi tarafından paylaşılan yeni reklam düzenlemesine dair detaylar.

Influncer sosyal medya reklamlarında yeni düzenleme

Artık Influencer’lar tarafından yapılan tanıtımların reklâm niteliği açıkça belirtilmek zorunda olacak. Paylaşımlarda “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Ortaklık”, “#Hediye”, “#Davet” gibi etiketlerden en az biri kullanılacak ve bu ifadeler reklam veren markanın adı veya sosyal medya hesabıyla birlikte yer alacak.

Buna ek olarak paylaşım içinde “@[marka] tarafından sağlandı” veya “@[marka]’ya teşekkürler” şeklinde bir açıklama bulunması zorunlu hale geliyor. Paylaşım birden fazla parçaya bölünmüşse, etiketleme her bir gönderide tekrarlanacak. Sesli içeriklerde ise yayının başında “Bu içerik [marka] hakkında reklam içerir” veya “[marka] ile ücretli iş birliği içerir” ibaresi sesli şekilde okunacak.

Tüketiciler artık bir ürünün bağımsız bir tavsiye mi yoksa ticari bir tanıtım mı olduğunu daha net şekilde görebilecek. Influencer’lar için ise içerik oluşturma süreci daha şeffaf hale gelirken yanlış yönlendirme riskini azaltan daha profesyonel bir çerçeve oluşacak.

İndirim ve kampanya düzenlemeleri yolda

“İndirimli”, “uygun”, “cazip” gibi ifadelerin kullanıldığı reklamların yanında faiz veya kâr payı bilgisinin yer alması zorunlu olacak. “3 al 2 öde” veya “2 ürün alana indirim” gibi koşullu kampanyalarda ise başlangıç–bitiş tarihleri paylaşımda açıkça görülecek. Ürün miktarı sınırlıysa bu da belirtilmek zorunda.

Kampanya fiyatı belirlenirken, son 10 gün içerisindeki en düşük fiyatın esas alınması şartı getiriliyor. Ayrıca belirli bir tutarda harcama şartına bağlı kampanyalarda en az iki ürün satın alınması zorunlu tutuluyor.

Tüketiciler için manipülasyon riski azaltılırken, sahte indirim uygulamalarıyla karşılaşma ihtimali düşüyor. Influencer’lar için ise kampanya duyurularında daha ayrıntılı bilgi vermek gerekecek; bu da içeriklerin doğrulanabilir ve izlenebilir olmasını sağlayacak.

Reklamlarda yapay zeka kullanımında kullanıcıları bilgilendirmek zorunlu olacak

Reklamlarda kullanılan filtreler, görüntü artırıcı yazılımlar veya yapay zekâ destekli karakterlerin varlığı açık şekilde belirtilmek zorunda olacak. Bir kişinin dijital kopyasının sanki ürünü bizzat kullanmış gibi gösterilmesine ise kesin yasak getiriliyor.

Gerçekçi görünen ancak tamamen yapay karakterlerle hazırlanmış sahte deneyim videoları artık yapılamayacak. Influencer’lar yapay zekâ destekli düzenlemeleri açıkça belirtmekle yükümlü olacak, bu da takipçilerin güvenini artıracak.

Şans oyunlarına da kısıtlama geliyor

Falcı, astrolog, medyum gibi kişilerin sunduğu hizmetlerin yanı sıra yasa dışı bahis ve şans oyunlarının reklamları tamamen yasaklanıyor. Takviye edici gıdaların “beslenmenin yerine geçer” algısı oluşturması da engellenecek. Hastalıkların tedavi edildiği yönünde bilimsel olmayan iddialara izin verilmeyecek.

İlaçlar, elektronik sigara, tütün ürünleri ve alkollü içecekler için reklam yasağı devam ediyor. “Sürpriz kutu”, “ganimet kutusu” gibi rastgele içerik sunan uygulamaların reklamlarında ise her ürünün çıkma olasılığı açıkça yazılacak.

Tüketicilerin özellikle sağlık ve şans oyunları gibi hassas alanlarda aldatılmasının önüne geçilecek. İçerik üreticileri ise bu kategorilerden gelir elde edemeyecek, böylece sektör daha güvenli hale gelecek.

Çocuklara yönelik reklamlara yasak yolda

Çocuklara yönelik hedefli reklamcılık yasaklanıyor. Hedefli reklamcılık yapılacaksa kullanıcıdan açık onay alınması gerekecek. İnternette yapılan tüketici değerlendirmeleri ise olumlu–olumsuz ayrımı olmadan farklı mecralarda gösterilebilecek.

Bu karar ile çocukların hassasiyetleri üzerinden reklam yapılmasının önüne geçiliyor. Influencer’lar da çocuk kitlesine yönelik içeriklerde reklam entegrasyonu yaparken çok daha dikkatli olmak zorunda kalacak.

Baskı yapan reklamlara da düzenleme yolda

KVKK, tüketicilerin sahte kampanyalarla dolandırılmaması için özellikle “acele et”, “son saatler”, “tükeniyor” gibi pop-up mesajlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. URL kontrolü, tasarım hataları ve yanlış yönlendirici uyarıların tespit edilmesi temel güvenlik adımları olarak öne çıkıyor.

Bu düzenlemeler, tüketiciyi korurken Influencer’ların ve markaların daha şeffaf, doğrulanabilir ve etik reklam yapmasını zorunlu hale getiriyor. Influencer pazarlaması büyümeye devam ederken, bu kurallar sektörün daha profesyonel bir zemine oturmasını sağlayabilir.

