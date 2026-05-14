Akıllı telefon pazarında standartlaşan kapalı ekosistemler ve zor tamir edilen tasarımlar, gizlilik ile sürdürülebilirlik arayan tüketicileri farklı alternatiflere yöneltiyor. Alman teknoloji girişimi Volla, bu arayışa yanıt veren iki yeni cihazını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin donanımsal müdahaleye izin veren ve yazılım tarafında Google servislerini dışarıda bırakan yaklaşımı, mobil dünyadaki güncel kuralları esnetiyor. Yeni seri, standart ve Plus olmak üzere donanımsal farklılıklara sahip iki ayrı versiyonla raflardaki yerini alıyor. Peki donanım tamirini doğrudan kullanıcıya bırakan Volla Phone Plinius, rekabetin yüksek olduğu mobil pazarda kalıcı bir seçenek haline gelebilir mi?

Volla Phone Plinius ve standart modelin detayları

Serinin giriş modeli olan Volla Phone Plinius, tasarım felsefesi olarak ince ve hafif olmaktan ziyade dayanıklılığı merkeze oturtuyor. İnce çerçeve yarışına giren markaların aksine şirket, 10.5 milimetre kalınlığında ve 230 gram ağırlığında bir gövde sunuyor. Bu belirgin gövde kalınlığı, arka kapağın standart bir tornavida yardımıyla açılarak 5300 mAh kapasiteli bataryanın kolayca değiştirilmesine olanak tanıyor. Genellikle değiştirilebilir bataryaya sahip cihazlarda su geçirmezlikten feragat edilirken, bu telefonun IP68 sertifikasını koruması endüstriyel tasarım açısından dikkate değer bir ayrıntı.

Cihazın ön yüzeyinde 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde bir OLED panel bulunuyor. Maksimum 1000 nit parlaklık değerine ulaşan bu ekranın, ıslak ellerle veya eldivenle kullanıma uygun olarak optimize edilmesi cihazın açık hava kullanımına uygunluğunu artırıyor. Kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmamasına karşın cihazın ekran koruyucu ve yedek bir arka kapakla birlikte gelmesi, sektördeki kutu içeriği daralmasına karşı tüketici lehine bir fark yaratıyor.

İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 7300 platformundan güç alan model, arka bölümde 64 Megapiksel ana kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens barındırıyor. Şirketin fotoğraf işleme süreçleri için geliştirdiği yerleşik yapay zeka sistemi, verileri uzak sunuculara göndermeden doğrudan donanım üzerinde çalışıyor. Bu mimari, gizlilik odaklı Linux altyapısının kamera tarafındaki tamamlayıcısı niteliğinde işliyor. Kullanıcılar cihazı satın alırken Google hizmetlerinden arındırılmış açık kaynaklı Volla OS arayüzünü seçebilir veya doğrudan Ubuntu Touch kurarak tam bağımsız bir mobil Linux ortamı oluşturabilirler.

Volla Phone Plinius teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit zirve parlaklık (Eldiven ve ıslak el desteği)

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı (Cihaz içi yerel yapay zeka destekli)

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5300 mAh (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir)

Dayanıklılık: IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası

İşletim Sistemi: Volla OS (Google servisleri olmadan) veya Ubuntu Touch

Boyut ve Ağırlık: 10.5 mm kalınlık, 230 gram

Volla Phone Plinius fiyatı

Volla Phone Plinius – 8GB/128GB: 598 Euro

Volla Phone Plinius Plus ve modüler eklenti desteği

Serinin üst konfigürasyonu olan Volla Phone Plinius Plus, temel donanım yapısını standart modelle paylaşırken sistem belleği ve modülerlik alanında ayrışıyor. Şirket, bu cihazda arka kapağı güçlendirerek gelecekte sunulabilecek donanım aksesuarları için “pogo” pin bağlantı noktaları entegre etmiş. Bu bağlantı yapısı, geçmişte bazı markaların denediği ancak uzun vadeli destek sunamadığı modüler akıllı telefon konseptini yeniden tüketiciye sunma potansiyeli taşıyor. Ayrıca bu versiyonun kutu içeriğinde standart donanımda bulunan ekran koruyucu ve yedek kapak avantajları aynı şekilde korunuyor.

Standart cihazdaki 8 GB RAM kapasitesi, Plus varyantında 12 GB seviyesine yükseltiliyor. Bununla birlikte dahili depolama alanı da iki katına çıkarılarak 256 GB olarak belirlenmiş. Ekran paneli, işlemci seti ve batarya boyutu gibi temel bileşenler bu versiyonda herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Cihazlar arasındaki 100 Euro düzeyindeki fiyat farkı, çift katına çıkan depolama alanı ve bellek artışı düşünüldüğünde donanım ömrünü uzatmak isteyenler için uzun vadeli bir avantaj sağlıyor.

Yazılım özgürlüğü bu modelde de temel odak noktası olarak sunuluyor. GrapheneOS gibi sistemleri kurma imkanı, bu cihazın donanım ve yazılım geliştirici topluluklarında ilgi görmesine zemin hazırlıyor. Cihazın donanım uyumluluğu, masaüstü bilgisayar deneyimini Ubuntu Touch ile mobil ekrana taşımayı hedefliyor. Ancak modüler altyapıyı denemek isteyenleri uzun bir takvim bekliyor; standart model halihazırda erişilebilirken, Plus versiyonunun piyasaya çıkışı Haziran 2026 olarak hedeflenmiş.

Volla Phone Plinius Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit zirve parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5300 mAh (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir)

Dayanıklılık: IP68 sertifikası, modüler pogo pin bağlantılı güçlendirilmiş arka kapak

İşletim Sistemi: Volla OS veya Ubuntu Touch

Volla Phone Plinius Plus fiyatı ve çıkış tarihi

Volla Phone Plinius Plus – 12GB/256GB: 698 Euro (Haziran 2026’da satışa çıkacak)

Ubuntu Touch nedir?

Mobil cihazlar için geliştirilmiş, dokunmatik ekran optimizasyonuna sahip açık kaynaklı bir Linux dağıtımıdır. Android tabanlı işletim sistemlerinin aksine Google servislerini barındırmaz ve kullanıcılara bilgisayarlardakine benzer düzeyde veri gizliliği ile sistem kontrolü sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gizlilik odaklı ve bataryası kolayca değişebilen Volla Phone Plinius, güncel akıllı telefon standartlarına kafa tutabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.