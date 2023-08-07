Tesla’nın bilgi eğlence sistemini bilmeyen yoktur. Oldukça kapsamlı olan bu sistemde birçok özellik abonelik sistemi ile ücretli olarak sunuluyor. Sadece bilgi eğlence sisteminde değil otomobilin koltuk ısıtması gibi özellikleri de para ile abonelik ile sunan Tesla, bu konuda oldukça eleştiri alıyordu.

İlginizi çekebilir: Tesla Model Y Polis Arabası Oldu!

Bu bağlamda Tesla’nın bu hareketinden rahatsız olan Christian Werling liderliğindeki Technische Universität Berlin’den bir grup araştırmacı, bağımsız bir araştırmacıyla birlikte Tesla’nın sistemini hackleyerek ücretli olan özellikleri ücretsiz olarak kullandı.

Werling liderliğindeki grubun yaptığı işlemi evde uzaktan yaptırmak isteyenler olabilir. Ancak Werling bu işlem için otomobile fiziki erişim sağlanması gerektiğini belirtiyor.

Bir göz atın: Tesla Kullanıcıları Musk Yüzünden Başka Markalara Yöneliyor!

Araştırmacılar kişiler, arama kayıtları ve Wi-Fi şifreleri gibi kişisel bilgileri de çıkarabildiler. Bunu kötü amaçlı kişiler bir fırsat olarak değerlendiren kişilere hatırlatmakta fayda var, bu işlemi yapmak için otomobile fiziki erişim gerekiyor. Bundan mütevellit ilerleyen zamanlarda önemli kişilerin Tesla marka otomobilleri çalınıp içerisindeki kişisel verilere erişilmeye çalışılabilir. Tesla’dan Araştırmacılar bulgularını önümüzdeki hafta Las Vegas’ta düzenlenecek Black Hat siber güvenlik konferansında sunmayı planlıyorlar.

Tesla bu durum karşılığında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. İlerleyen zamanlarda Tesla’nın bu yazılım açığını kapatması ve bu durum hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.