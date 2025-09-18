Türkiye’nin yerli teknoloji ve mobilite markası Togg, heyecanla beklenen yeni modeli Togg T10F‘in üretim sürecini gözler önüne seren çarpıcı bir video paylaştı. Togg’un sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan görüntüler, Gemlik’teki devasa Togg Teknoloji Kampüsü‘nde kurulan yüksek otomasyonlu ve modern üretim hattının ne kadar ileri bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Togg T10F Üretim Hattından İlk Görüntüler: Türkiye’nin Otomobili Yeni Bir Aşamada

Bu video, Togg T10F modelinin global standartlarda, titizlikle ve büyük bir hassasiyetle nasıl üretildiğine dair ipuçları veriyor. Togg‘un bu adımı, sadece bir modelin tanıtımı değil, aynı zamanda Türkiye sanayisinin geldiği noktanın da bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Anlık Togg Teknoloji Kampüsü… 🧿 Togg T10F’e yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz. < 🩵 > pic.twitter.com/whG0SXv0OU — Togg (@Togg2022) September 17, 2025

Togg T10F‘in üretim hattındaki robotik sistemler, insan elinin hassasiyetini aşan bir otomasyon seviyesi sergiliyor. Bu durum, aracın her parçasının milimetrik bir doğrulukla bir araya getirildiğini kanıtlıyor.

Görüntülerde, aracın metal gövdesinin kaynaklanmasından başlayarak, hassas boyama işlemlerine ve nihayetinde iç mekan ve motor montajına kadar olan tüm üretim aşamaları detaylı bir şekilde gösteriliyor. Bu şeffaflık, Togg T10F‘e olan güveni pekiştirirken, aynı zamanda markanın kaliteye ve mühendisliğe verdiği önemi vurguluyor.

Togg‘un SUV modeli T10X‘in ardından piyasaya süreceği fastback sedan modeli olan Togg T10F, markanın ürün gamını genişleterek daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşma hedefine hizmet ediyor. Bu model, hem yerli pazarda hem de uluslararası pazarlarda Togg‘un rekabet gücünü artıracak kritik bir hamle olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan Togg T10F, şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı. Yayınlanan bu üretim videosu da potansiyel alıcıların ve otomobil sektörü profesyonellerinin araca olan merakını daha da artırıyor.

Togg T10F, sadece bir otomobilden öte, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi alanındaki dönüşümünün ve inovasyon kapasitesinin somut bir göstergesi konumunda. Üretim bandındaki her bir robotik hareket, her bir montaj detayı, yerli ve milli bir otomobil projesinin ne kadar titizlikle ve stratejik bir vizyonla yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Togg, bu adımlarıyla elektrikli araç pazarındaki yerini sağlamlaştırırken, aynı zamanda geleceğin mobilite çözümlerini şekillendirme misyonunu da kararlılıkla sürdürüyor. Togg T10F‘in bu denli modern bir hatta üretilmesi, küresel otomobil devlerine kafa tutabilecek bir üretim kalitesine ulaşıldığının en net kanıtı.

Siz Togg T10F hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.