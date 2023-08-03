Tesla araçlarında uzmanlaşmış bir satış sonrası tuning firması olan Unplugged Performance, Hawthorne, California’da, Tesla’nın tasarım merkezi ve SpaceX’in genel merkezinin yakınlarında konumlanıyor. Şirket, Tesla sahiplerinin araçlarını daha özelleşmiş hale getirmelerine ve sürüş deneyimlerini optimize etmelerine yardımcı olma amacı güdüyor. Şirket, yeni bir bölüm olan UPfit’i kurdu ve serideki ilk ürün olarak Kaliforniya San Luis Obispo’da halka tanıttığı Tesla Model Y Polis Aracı’na odaklandı.

Unplugged Performance, tamamen elektrikli araçlarla polis filosunu değiştiren South Pasadena şehriyle işbirliği yaparak 20 Tesla Model Y Polis Aracı siparişi aldı. 91.990 dolar fiyat etiketi ile bu Tesla tabanlı polis arabası, Ford Police Interceptor Utility Hybrid’e kıyasla yaklaşık 7.000 dolar daha uygun maliyetli bir seçenek sunuyor.

Firma, EV’lerin polis arabaları olarak uygunluğunu, maliyet etkinliği, çevresel avantajlar ve bakım nedeniyle minimize edilmiş arıza sürelerinin yanı sıra, asgari enerji gereksinimleriyle yerleşik elektroniklere güç sağlama kapasiteleri ile vurguluyor. Bu, geleneksel polis araçlarında yakıtın %60’ının rölantide tüketilmesiyle kıyaslandığında büyük bir avantaj sağlıyor.

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UPfit, Tesla Model Y polis arabası için, kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş çeşitli ekipmanlar ve aksesuarlar sunuyor. İç mekan modifikasyonları, koltuk kılıfları, kalıplanmış koltuklar ve yüksek dayanıklılıkta malzemeler içerirken, dış geliştirmeler ızgara korumaları, özel aydınlatma ve performans fren sistemlerini içerir. Şirket, ayrıca, gelişmiş koruma için zırhlama paketleri ve teknolojik eklemeler olan GPS ve radyo sistemleri gibi özellikler de sunuyor.

Unplugged Performance CEO’su Ben Schaffer’a göre, şirketin Tesla ekosistemiyle çok iyi senkronize olan entegre çözümler geliştirme konusundaki derin uzmanlığı, onu elektrikli polis arabaları için en iyi seçenek haline getiriyor. Bir memurun gününün büyük bir kısmını geçirebileceği en yetenekli, en güvenli ve en rahat ortam, uygun şekilde donatılmış bir Tesla polis arabasının içidir.