Elon Musk bir süredir spot ışıklarının önünde. Twitter (yeni ismi ile X) hakkında verdiği kararlar yüzünden hem çok eleştirilen hem de çok taraftar toplayan Musk, Tesla sahiplerini kızdırmış gibi görünüyor.

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Geldiğimiz noktada bugün Bloomberg bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya 5.000 Model 3 sahibi katıldı. Bu kullanıcılara bazı sorular yöneltildi.

Tesla Kullanıcıları Neden Başka Otomobile Yöneldi?

Sorulardan ilki bu. Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 21.5’i Elon Musk’ın son kararlarını onaylamadığı için Tesla’yı bırakmış. Geri kalanın yüzde 18.7’si servis ve malzeme kalitesi yüzünden, yüzde 17.8’i Tesla’nın marka algısından memnun olmadığı için, yüzde 13.1’i fiyatlar çok yüksek olduğu için, yüzde 10.3’ü Tesla kendilerine uygun araç üretmediği için, yüzde 7.5’i içten yanmalı motorlu otomobillere geçiş yaptığı için ve yüzde 11.2’si diğer sebeplerden dolayı Tesla’dan vazgeçmiş.

Satın Alacağınız Bir Sonraki Otomobil Ne Olurdu?

Bu soruya ise Tesla kullanıcılarının yüzde 51.8’i alacakları otomobilin Tesla Cybertruck olacağı yönünde cevap vermiş. Geri kalanın yüzde 23.6’sı Tesla Model Y, yüzde 8.5’i Tesla Model 3, yüzde 6.2’si Tesla Model S, yüzde 5.7’si ise Tesla Model X alacaklarını beyan etmişler.

Tesla Dışında Hangi Otomobili Satın Alırsınız?

Bu soruya ise kullanıcıların yüzde 34.1’i Rivian R1S olarak cevap vermiş. Geri kalanların yüzde 17.5’i Rivian R1T, yüzde 15.1’i Ford F150 Lightning, yüzde 12.9’u Hyundai Ioniq 6, yüzde 6’sı Hyundai Ioniq 5, yüzde 5.8’i Porsche Taycan, yüzde 5.5’i Kia EV9, yüzde 5.3’i Cadillac Lyriq, yüzde 4.3’ü Kia EV6 ve yüzde 4.3’ü VW ID. Buzz modellerini tercih edeceklerini beyan etmişler.