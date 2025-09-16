Yeni OnePlus 15 hakkındaki iddialar giderek güçleniyor. Peki bu yıl tanıtılacak olan yeni OnePlus nasıl bir tasarıma sahip olacak? Hangi OnePlus 15 renk seçenekleri sunulacak ve cihaz Türkiye’de kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi? Tüm gözler bu amiral gemisinin getireceği yeniliklere çevrilmiş durumda.

OnePlus 15 tasarımı ve özellikleri neler?

OnePlus 15, önceki modellerden radikal biçimde ayrılıyor. Uzun süredir markanın simgesi haline gelmiş olan yuvarlak kamera adası artık tarihe karışıyor. Onun yerine köşeleri yumuşatılmış kare formunda, siyah renge boyanmış yeni bir kamera bölümü geliyor.

Bu alan içinde üç adet sensör yer alıyor: İki tanesi yan yana, biri ise tek başına konumlandırılmış. Böylece OnePlus tasarım anlayışında daha modern, daha köşeli bir bakış açısı benimseniyor. Ön tarafta ise düz formda 6,78 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğünde ve 165Hz yenileme hızına sahip ekran bekleniyor.

Bu ekran, özellikle mobil oyunlarda ve akıcı sosyal medya deneyiminde fark yaratacak gibi görünüyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten alacak cihaz, ayrıca yeni geliştirilen dahili görüntü motoruyla kamera tarafında da çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

OnePlus 15 renk seçenekleri neler?

OnePlus 15 yalnızca teknik açıdan değil, görsel açıdan da fark yaratmak istiyor. Bu nedenle üç farklırenk seçeneğiyle piyasaya çıkacak. “Dune” adı verilen ve kum rengi tonlarını yansıtan versiyon, markanın tanıtımlarında öne çıkarılacak.

“Absolute Black” ise bugüne kadar akıllı telefonlarda görülmüş en koyu siyah tonuyla dikkat çekecek. Son olarak “Mist Purple” seçeneği, morun sisli ve yumuşak tonlarıyla farklı bir estetik sunacak. Bu renklerin özellikle Türkiye’de genç kullanıcılar arasında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Özellikle OnePlus 15 tasarım tarafındaki bu köklü değişiklikler, markanın yıllardır süregelen çizgisinden cesurca bir kopuş anlamına geliyor. Kullanıcıların elinde daha modern, daha güçlü ve daha özgün bir cihaz olacak. Türkiye’deki teknoloji meraklılarının da bu modelin çıkışını heyecanla beklediği bir gerçek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni OnePlus hakkındaki tasarım ve renk değişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!