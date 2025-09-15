Uzun zamandır beklenen The Witcher dizisi geri dönüyor! Peki yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor? The Witcher 4. sezon nasıl bir hikâye ile karşımıza çıkacak? Henry Cavill’in vedasının ardından Geralt rolünde değişim nasıl karşılanacak?

The Witcher 4.sezon ne zaman yayınlanacak?

The Witcher serisinin merakla beklenen yeni bölümleri 30 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Netflix, bugün resmi açıklama yaparak The Witcher 4. sezon için hem yayın tarihini duyurdu hem de ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanda Geralt karakterini artık Henry Cavill yerine Liam Hemsworth canlandırıyor ve izleyiciler yeni Geralt’a ilk kez detaylı şekilde göz atma şansı buluyor.

The Witcher 4.sezon fragmanı nasıl?



Önceki sezonlarda özellikle Ciri ve Yennefer karakterleri öne çıkarılmıştı. Witcher yeni hikâyesinde de bu iki karakter yine merkeze yerleşiyor. Ancak Liam Hemsworth’ün hayat verdiği Rivialı Geralt’ın da maceranın ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceği görülüyor.

Türkiye’deki hayranlar için bu değişim, dizinin geleceğini merak ettiren önemli bir gelişme oldu. Witcher 4. sezon aynı zamanda beşinci sezonla ekranlara veda edecek iki bölümlük final yolculuğunun da başlangıcını temsil ediyor.

3. sezonun sonunda savaş yüzünden yolları ayrılan Geralt, Ciri ve Yennefer artık kendi maceralarına odaklanıyor. The Witcher 4. sezon boyunca bu karakterler farklı mücadeleler verirken hem yeni tehlikelerle karşılaşacak hem de beklenmedik ittifaklar kuracak. Bu durum, izleyicilere sadece bir devam hikâyesi değil, aynı zamanda daha karanlık ve olgun bir evrenin kapılarını açacak.

Dizinin yeni sezonu hem kadro değişiklikleri hem de hikâye dönüşümü ile büyük bir sınav verecek. Türkiye’deki hayranlar özellikle Liam Hemsworth’ün performansını yakından takip edecek gibi görünüyor. Dizi, sadece fantastik dünyasıyla değil aynı zamanda oyuncu seçimleriyle de gündemde kalmayı sürdürecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dizinin yeni sezonundaki değişimleri ve Witcher 4. sezon için açıklanan detayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!