Teknoloji dünyasının en eksantrik liderlerinden biri olan Elon Musk, şirketleri arasındaki finansal hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde kulislerde dolaşan iddialara göre, SpaceX’in yaklaşan halka arzı sonrasında dev bir şirket birleşmesi gerçekleşebilir. Bu olası ortaklık, Musk’ın milyarlarca dolarlık tazminat paketini hiçbir operasyonel hedefi tutturmadan doğrudan almasını sağlayacak bir arka kapı anahtarı sunuyor. Peki olası bir Tesla SpaceX birleşmesi yatırımcılar ve otomotiv devi için ne anlama geliyor?

Tesla SpaceX birleşmesi Elon Musk için ne ifade ediyor?

Olası bir Tesla SpaceX birleşmesi, Elon Musk’ın trilyon dolarlık devasa tazminat paketini otomatik olarak tetikleme potansiyeline sahip. Normal şartlarda bu paketin devreye girmesi için Tesla’nın 20 milyon araç teslimatı yapması, 10 milyon FSD abonesine ulaşması veya 1 milyon insansı robot üretmesi gibi zorlu operasyonel hedeflere ulaşması gerekiyordu. Ancak şirket sözleşmesinde yer alan kontrol değişimi maddesi, tüm bu operasyonel şartları bir kenara itiyor.

Bahsi geçen sözleşme maddesine göre, bir satın alma veya birleşme durumunda sadece şirketin piyasa değeri dikkate alınacak. Tesla’nın mevcut piyasa değeri ise yaklaşık 400 seviyesindeki fiyat-kazanç oranıyla standart büyüme şirketlerinin çok üzerinde seyrediyor. Birleşme söylentilerinin Tesla hisseleri üzerinde yaratacağı yapay fiyat artışları, Musk’ın hiçbir gerçek üretim hedefini gerçekleştirmeden trilyon dolarlık ödemeye hak kazanmasının yolunu açabilir.

Bu durum, Musk’ın geçmişte kendi şirketleri arasında gerçekleştirdiği finansal paternin yeni bir halkası olarak görülüyor. Hatırlanacağı üzere benzer bir durum, Twitter satın alımında ve sonrasında xAI ile SpaceX arasındaki hisse transferlerinde de yaşanmıştı. Yatırımcıların hisselerinin ciddi oranda sulandırılmasına yol açabilecek bu adım, şimdiden bazı büyük fonların tepkisini çekiyor.

Nitekim Danimarka’nın en büyük emeklilik fonlarından biri olan AkademikerPension, yönetim felaketini gerekçe göstererek SpaceX birleşmesine ortak olmayı reddettiğini açıkladı. Nasdaq’ın SpaceX için halka arzdan sadece on gün sonra borsada listelenme izni veren yeni kuralı ise durumu daha karmaşık hale getiriyor. Bu durum, pasif endeks fonlarının zorunlu olarak SpaceX hissesi almasına ve dolayısıyla bireysel emeklilik hesaplarındaki kaynakların doğrudan Musk’ın şirketlerine aktarılmasına yol açabilir.

Kontrol değişimi (Change in Control) nedir?

Şirketlerin yönetiminde veya sahiplik yapısında meydana gelen büyük değişiklikleri tanımlayan hukuki bir terimdir. Birleşme, satın alma veya hisselerin çoğunluğunun el değiştirmesi gibi durumlarda, mevcut yönetici sözleşmelerindeki özel hakların veya Elon Musk tazminat paketi gibi büyük finansal paketlerin otomatik olarak devreye girmesini sağlar.

İlginizi Çekebilir: Tesla’nın raporu ortaya çıkardı! Şirketler arası 573 milyon dolarlık ağ nasıl işliyor?

İlginizi Çekebilir: Tesla Yaya Koruma Sistemi iptaline dikkat! Kaçak yolla devre dışı bırakıyorlar!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Olası bir Tesla SpaceX birleşmesi gerçekleşirse Tesla hissedarları bu durumdan nasıl etkilenir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!