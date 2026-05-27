Çinli teknoloji üreticisi Honor, ürün yelpazesine iddialı bir model daha eklemek için hazırlıklarını tamamlıyor. Şirket, yeni cihazının tanıtım tarihini duyururken batarya kapasitesi gibi bazı önemli detayları da paylaştı. Yakın zamanda tanıtılacak olan Honor Win Turbo özellikleri şimdiden mobil dünyasında ilgi görmeyi başardı. Peki devasa bataryasıyla öne çıkan Honor Win Turbo, yoğun kullanım senaryolarında beklentileri karşılayabilecek mi?

Honor Win Turbo devasa bataryasıyla resmiyet kazanıyor

Honor Win Turbo, 29 Mayıs tarihinde Çin pazarı için resmi olarak tanıtılacak. Lansman öncesinde ülkede ön siparişe açılan cihaz, özellikle enerji yönetimi ve pil kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Şirket, telefonun tam 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldığını resmen doğruladı.

Bu devasa batarya, günlük kullanım alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Honor tarafından paylaşılan verilere göre cihaz, tek bir şarjla 14 saatten fazla kesintisiz oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar bu pille 22 saate kadar kesintisiz kısa video akışı gerçekleştirebiliyor.

Yüksek kapasiteli pillerin en büyük sorunu olan şarj süresi ise gelişmiş bir teknolojiyle aşılıyor. Cihaz, 80W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde devasa pili makul sürelerde doldurmayı hedefliyor. Bununla birlikte, 27W ters şarj özelliğiyle diğer cihazları da şarj edebilen taşınabilir bir güç kaynağına dönüşüyor.

Cihazın iddiası sadece gelişmiş güç yönetimiyle sınırlı kalmıyor. Şirketin Weibo üzerinden yaptığı paylaşıma göre telefonda yeni bir iletişim yongası yer alacak. Bu yongaya eşlik eden altı kanatlı özel anten tasarımı, sinyal kalitesini ve bağlantı kararlılığını artırmayı hedefliyor.

Honor Win Turbo tasarımı ve iddia edilen özellikleri

Tasarım ve renk seçenekleri resmi olarak paylaşılan telefonun arka panelinde üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumun merkezinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera görev yapacak. Diğer sensörlerin teknik detayları ise lansman gününe kadar gizemini koruyacak gibi görünüyor.

Sektördeki sızıntılara göre cihazın metal bir çerçeveye ve 1.5K çözünürlüklü LTPS ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni modelin, markanın Power2 olarak bilinen diğer cihazıyla benzer teknik özellikleri paylaşacağı iddialar arasında yer alıyor. Cihazın küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.

Bu özellikler, özellikle gün boyunca prizden uzak kalan mobil oyuncular ve yoğun içerik tüketen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacaktır. Cihazın sunduğu yüksek batarya kapasitesi, gün içinde powerbank taşıma zorunluluğunu da tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle model, yoğun kullanımdan ödün vermeyen bir kitleyi hedefliyor.

