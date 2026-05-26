Xiaomi’nin merakla beklenen T serisi akıllı telefon ailesi, resmi tanıtıma kısa süre kala perakendecilerde listelendi. Şirketin 28 Mayıs’taki küresel lansmanı öncesinde gerçekleşen sızıntılar, cihazların neredeyse tüm detaylarını açığa çıkardı. Peki Xiaomi 17T serisi, iddialı batarya kapasiteleriyle kullanıcıları memnun etmeyi başarabilecek mi?

Sızdırılan Bilgilerle Xiaomi 17T

Sızdırılan perakendeci kayıtlarına göre, serinin standart modeli olan Xiaomi 17T üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Siyah, mor ve beyaz renk alternatifleriyle listelenen cihaz, tasarımı kadar teknik özellikleriyle de adından söz ettiriyor.

Yazının ilerleyen bölümlerinde detaylandıracağımız Xiaomi 17T özellikleri, orta-üst segment standartlarını yeniden belirleyebilir. Cihazın bünyesinde barındırdığı 6.59 inç boyutundaki ekran, 1280×2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek çözünürlük ve tazeleme oranı, özellikle mobil oyuncular ve sosyal medyada hızlı içerik tüketenler için akıcı bir görsel deneyim vaat ediyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 8500 yonga setinden alan telefonda 12GB RAM kapasitesi bulunuyor. En çarpıcı unsur ise şüphesiz 6.500 mAh kapasiteli devasa bataryası oluyor. 67W hızlı şarj desteğiyle birleşen bu batarya, günlük yoğun kullanımda uzun bir kullanım süresi anlamına geliyor.

MediaTek’in orta-üst segment için tasarladığı bu yonga seti, günlük kullanımda donma yaşatmazken enerji tasarrufu konusunda da başarılı bir grafik çiziyor. Xiaomi’nin bu işlemci tercihi, cihazın geniş bataryasıyla birleştiğinde ortaya şaşırtıcı bir ekran süresi çıkaracaktır.

Standart versiyon, kullanıcılara depolama alanı tarafında da iki farklı seçenek sunarak esneklik sağlıyor. 256GB ve 512GB kapasiteli modeller, yüksek boyutlu medya dosyaları ve geniş oyun kütüphaneleri için fazlasıyla yeterli bir alan sunuyor.

Kamera tarafında ise arkada üçlü bir kurulum bizleri karşılıyor. 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel yardımcı sensör ve 12 Megapiksel üçüncü kameradan oluşan bu arka kuruluma, ön tarafta 32 Megapiksellik bir selfie kamerası eşlik ediyor. Bu kombinasyon, mobil fotoğrafçılık meraklıları için geniş bir esneklik sağlayacaktır.

Sızıntılar şimdilik Suudi Arabistan perakendecilerinden gelmiş olsa da, cihazın küresel pazara ve ardından Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor. Ancak vergi oranları ve yerel fiyatlandırma stratejileri nedeniyle, bu fiyatların ülkemize birebir yansımayacağını unutmamak gerekiyor.

Xiaomi 17T Teknik Özellikleri

Ekran: 6.59 inç, 1280×2772 piksel, 120Hz yenileme hızı

6.59 inç, 1280×2772 piksel, 120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Bellek (RAM): 12GB

12GB Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 12 MP üçlü kurulum

50 MP + 50 MP + 12 MP üçlü kurulum Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya ve Şarj: 6.500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj

6.500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj Renk Seçenekleri: Siyah, mor ve beyaz

Xiaomi 17T Fiyat Listesi

Xiaomi 17T – 12GB RAM / 256GB Depolama: 2.199 SAR (Yaklaşık 587 Dolar)

Xiaomi 17T – 12GB RAM / 512GB Depolama: 2.599 SAR (Yaklaşık 694 Dolar)

Zirveyi Hedefleyen Model: Xiaomi 17T Pro

Serinin daha gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapan Pro modeli, performans sınırlarını bir adım daha yukarı taşımayı amaçlıyor. Suudi Arabistan listelemelerinde Derin Mavi ve Derin Mor renkleriyle görülen cihaz, donanım bileşenleriyle güçlü bir amiral gemisi alternatifi görüntüsü çiziyor.

Bununla birlikte sızdırılan Xiaomi 17T Pro fiyatı, cihazın sahip olduğu donanım göz önüne alındığında rekabetçi bir yapıda bulunuyor. Cihazda kullanılan 6.83 inç boyutundaki ekran, 1280×2772 piksel çözünürlüğü korurken tazeleme hızını 144Hz seviyesine çıkarıyor. Bu yüksek ekran tazeleme hızı, özellikle yüksek kare hızlı rekabetçi oyunlarda kullanıcılara rakiplerine karşı avantajlar sağlayabilir.

İşlemci tarafında ise en yeni MediaTek Dimensity 9500 yonga seti tercih edilmiş. Dimensity 9500 yonga seti, mobil platformlardaki en zorlu görevlerin ve yüksek grafikli oyunların üstesinden kolayca gelebilecek bir güce sahip. 12GB RAM ile desteklenen bu işlemci mimarisi, arka planda onlarca uygulamanın performans kaybı yaşanmadan çalışmasına olanak tanıyor.

Pro varyantın en büyük kozlarından biri de batarya ve şarj teknolojilerinde yatıyor. Cihazda yer alan 7.000 mAh kapasiteli sıradışı büyüklükteki batarya, 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra 50W kablosuz şarj desteği de sunuyor. Bu kapasite, amiral gemisi segmentinde uzun süredir görmediğimiz türden bir batarya dayanıklılığı anlamına geliyor.

Pro modeli ise standart sürümün aksine yalnızca 512GB depolama seçeneğiyle listeleniyor. Bu durum, üst segment bir cihazda alan sıkıntısı yaşamak istemeyen profesyonel kullanıcılar için oldukça yerinde bir karar olarak değerlendirilebilir.

Rakiplerinin birçoğu amiral gemisi modellerinde 5.000 mAh sınırını aşmakta zorlanırken, Xiaomi’nin bu modelde 7.000 mAh bataryaya yer vermesi dengeleri değiştirebilir. Üstelik 100W kablolu şarj ile bu dev pilin çok kısa sürede dolabilmesi kullanıcılar için büyük bir konfor.

Kamera tarafında standart modelle benzer şekilde 50 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 12 Megapiksellik üçlü arka kamera kurulumu korunuyor. Ön tarafta ise yine kaliteli görüntülü görüşmeler ve otoportreler için 32 Megapiksellik sensör görev yapıyor. Yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla bu kameraların standart modele göre daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.83 inç, 1280×2772 piksel, 144Hz yenileme hızı

6.83 inç, 1280×2772 piksel, 144Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Bellek (RAM): 12GB

12GB Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 12 MP üçlü kurulum

50 MP + 50 MP + 12 MP üçlü kurulum Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya ve Şarj: 7.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj

7.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj Renk Seçenekleri: Derin Mavi ve Derin Mor

Xiaomi 17T Pro Fiyat Listesi

Xiaomi 17T Pro – 12GB RAM / 512GB Depolama: 3.299 SAR (Yaklaşık 882 Dolar)

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17T serisi kamera detayları netleşti! Telefoto lens nasıl bir performans vadediyor?

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17T serisi küresel lansman tarihi sızdırıldı! Yeni akıllı telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 7.000 mAh bataryalı Xiaomi 17T Pro ve kardeşi Xiaomi 17T modelleri sızdırılan fiyatlarıyla Türkiye pazarında başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!