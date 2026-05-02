Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü milyarderin yönettiği markalar arasındaki ticari ilişkiler, yeni bir belgeyle tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Nisan ayı sonunda SEC’e sunulan güncellenmiş Tesla finansal raporu, otomobil üreticisinin Elon Musk şirketleri ile yürüttüğü milyonlarca dolarlık etkileşimi detaylandırıyor. Peki devasa bir ekosisteme dönüşen bu yapıda para akışı tam olarak nasıl gerçekleşiyor?

Elon Musk şirketleri arasındaki devasa para trafiği

Otomotiv devinin 30 Nisan tarihinde yetkili kurumlara sunduğu 10-K/A raporu, Elon Musk şirketleri arasındaki bağlantıların mali boyutunu netleştiriyor. Belgeye göre marka, 2025 yılı içerisinde yalnızca xAI ve SpaceX üzerinden 573,4 milyon dolar gelir elde etti. Bunun yanı sıra The Boring Company, X platformu ve CEO’nun kişisel güvenlik firmasına milyonlarca dolarlık harcama yapıldığı görülüyor.

Şirketlere göre gelir ve gider dağılımı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 2025 yılında otomobil üreticisine büyük ölçüde araç satışlarından kaynaklanan 143,3 milyon dolar gelir sağladı. Verilere göre uzay şirketi, dördüncü çeyrekte 1.279 adet Cybertruck satın alarak ABD’deki toplam Cybertruck kayıtlarının yüzde 18’ini tek başına oluşturdu. Diğer yandan otomotiv devi, ticari ve lisans anlaşmaları kapsamında uzay şirketine 11,4 milyon dolar, uçak kullanımı için ise 400 bin dolar ödeme yaptı.

Yapay zeka girişimi xAI, veri merkezi operasyonlarına güç sağlamak amacıyla alınan Megapack enerji depolama ürünleri sayesinde markaya 430,1 milyon dolar kazandırdı. Bu satışların 2026 yılında da devam ettiği ve yalnızca şubat ayına kadar xAI’den 78,1 milyon dolar ek gelir kaydedildiği belirtiliyor. Aynı dönemde otomotiv şirketi, danışmanlık ve destek anlaşmaları çerçevesinde yapay zeka girişimine 4 milyon dolar gider gösterdi.

Yıllarca reklam vermeyi reddetmesiyle bilinen marka, çok platformlu bir reklam kampanyasının parçası olarak eski adıyla Twitter olan X üzerinden 3,3 milyon dolarlık reklam satın aldı. Ayrıca CEO’nun şirketteki görevleri kapsamındaki şahsi güvenlik ihtiyaçları için kendi güvenlik şirketine 4,8 milyon dolar ödendiği rapora yansıdı. Belge, bu rakamın toplam maliyetin sadece bir kısmı olduğunu not düşerken, The Boring Company’ye de 900 bin dolarlık bir ödeme gerçekleştirildi.

Operasyonel faaliyetlerin yanı sıra JB Straubel’e ait batarya geri dönüşüm şirketi Redwood Materials ile yapılan işlemler de belgede kendine yer buldu. Otomobil devi, hurda malzemelerin satışından 12.9 milyon dolar maliyet indirimi elde ederken, ilgili şirkete 3.3 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi.

Yapay zeka yatırımı nasıl uzay şirketine bağlandı?

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise 2 milyar dolarlık hisse yatırımı oldu. Otomotiv markası, 16 Ocak 2026 tarihinde xAI Holdings’in Seri E turuna 2 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etmişti. Ancak sadece birkaç hafta sonra uzay şirketinin xAI Holdings’i büyük bir anlaşmayla satın alması, bu durumu tamamen değiştirdi.

Anlaşma sonucunda şirketin xAI imtiyazlı hisseleri, doğrudan SpaceX A Sınıfı adi hisselerine dönüştü. 12 Mart 2026’da tamamlanan işlemle birlikte, yapay zeka şirketine yatırım yaptıklarını onaylayan hissedarlar, kendilerini bir roket şirketinin azınlık hissedarı olarak buldu. Rapor, elde edilen SpaceX hisselerinin tam boyutunu açıklamasa da, iddialar bu payın yüzde 1’den daha az bir orana denk geldiğine işaret ediyor.

İşlemlerin mali tablodaki yeri ve kurumsal inceleme

Elde edilen gelirlerin tamamı incelendiğinde, Elon Musk şirketleri ile yapılan işlemlerin markanın 2025 yılındaki 97,7 milyar dolarlık cirosu içinde dikkat çekici bir ağırlığı bulunuyor. Sadece xAI’ye yapılan Megapack satışları, şirketin tüm enerji işi gelirinin yaklaşık yüzde 3,4’ünü oluşturdu. Aynı şekilde uzay şirketinin toplu alımları, tüketici talebinin zorlandığı bir dönemde Cybertruck satış rakamlarını yukarı taşıdı.

Raporda yer alan resmi açıklamaya göre, tüm bu işlemler şirketin Denetim Komitesi tarafından incelendi ve bağlantısız üçüncü taraflara sunulan oranlarla aynı veya benzer koşullarda gerçekleştirildi. Buna rağmen, otomotiv devini yöneten kişinin kontrolündeki Elon Musk şirketleri ile kurulan bu yoğun mali ilişkiler piyasa uzmanları tarafından dikkatle izleniyor.

SEC 10-K Raporu nedir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından halka açık şirketlerden talep edilen kapsamlı bir yıllık finansal performans özetidir. Şirketlerin gelirlerini, giderlerini, risk faktörlerini ve yöneticilerin ticari bağlantılarını şeffaf bir şekilde yatırımcılara sunmak amacıyla hazırlanır.

