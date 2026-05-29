Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi hakkında yapılan yeni bir araştırma, şirketin pazarlama iddiaları ile gerçekler arasındaki büyük uçurumu gözler önüne seriyor. Reuters tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor, şirketin kendi yapay zeka eğitmenlerinin bile sisteme güvenmediğini ortaya koyuyor. Bugüne kadar pazar liderliği iddiasıyla öne çıkarılan sistemin, açıklanan güvenlik verilerinde ciddi tutarsızlıklar barındırdığı belirtiliyor. Peki Tesla FSD teknolojisi, Elon Musk’ın iddia ettiği gibi insan sürücülerden gerçekten on kat daha mı güvenli?

Tesla FSD güvenlik istatistiklerinde yanıltıcı yöntemler kullanıldı mı?

Reuters’ın ulaştığı verilere göre, Tesla FSD güvenlik istatistiklerinin arkasında oldukça sorunlu bir karşılaştırma yöntemi yatıyor. Şirket yöneticileri sistemin insanlardan çok daha güvenli olduğunu iddia etse de bağımsız araştırmacılar bu verilerin yaklaşık üç kat şişirildiğini belirtiyor. Tesla’nın sadece hava yastığı açılan kazaları kendi lehine raporlarken, kıyaslama yaptığı federal verilerde çekici gerektiren tüm hafif kazaları da dahil ettiği ifade ediliyor.

Bu durum, elmalarla armutların kıyaslanmasına yol açarak yapay bir güvenlik tablosu yaratıyor. Doğru bir karşılaştırma yapıldığında, iddia edilen on katlık fark hızlıca üç kat seviyesine geriliyor. Üstelik Tesla filosunun yaş ortalamasının genel ABD araç filosundan çok daha genç olması da kazalardaki donanımsal güvenlik farkını doğrudan etkiliyor. Araştırmaya katılan 11 trafik güvenliği uzmanından 10’u, bu raporları ciddi bir güvenlik çalışmasından ziyade bir pazarlama faaliyeti olarak nitelendiriyor.

Kendi yapay zeka eğitmenleri bile sisteme güvenmiyor

İstatistiklerin ötesinde, sistemi eğiten eski çalışanların açıklamaları durumun ciddiyetini gösteriyor. Görüşülen dokuz eski veri etiketleyicisinden yedisi, günlük hayatta Tesla FSD sistemine canlarını emanet etmeyeceklerini açıkça ifade ediyor. Hatta eski bir çalışan, kendisine para ödense dahi otonom bir Tesla robotaksi modeline binmeyeceğini dile getiriyor.

Utah merkezli veri ekibinde çalışan personeller, sistemin acil durum araçlarına yol verme ve motosikletlilerle mesafe koruma gibi temel sürüş görevlerinde bile sık sık hata yaptığını kaydediyor. Ayrıca agresif sürüş profillerinin seçilmesi durumunda, araçların hız sınırlarını ciddi şekilde aşarak trafiği tehlikeye attığı da eski çalışanların iddiaları arasında yer alıyor. Palo Alto’daki özel bir ekibin ise sistemin yayaları algılayamadığı ve çocuklara çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anları incelemek üzere görevlendirildiği belirtiliyor.

Robotaksi lansmanı öncesi gizli haritalandırma yapıldı

Rapordaki bir diğer kritik bulgu ise Elon Musk’ın rakiplerine kıyasla yerel haritalandırma gerektirmeyen otonom sürüş iddiasıyla çelişiyor. Tesla’nın, Austin ve Warner Bros. stüdyolarındaki robotaksi tanıtımları öncesinde her gece test sürüşleri yaparak güzergahları santim santim haritalandırdığı ortaya çıktı. Bu durum, sistemin geniş ölçekte yayılmasının neden bu kadar zor olduğunu da açıklıyor.

Sistemin zamanla donanımsal olarak geliştiği bir gerçek olsa da, bu durum kullanıcılar üzerinde sahte bir güven hissi yaratarak daha büyük bir tehlikeye zemin hazırlıyor. Sürücüler sisteme fazla güvendiğinde dikkatlerini yola vermeyi bırakıyor ve sistemin yapacağı nadir ama kritik bir hatada müdahale şansını tamamen kaybediyorlar. Bu açıdan bakıldığında, pazarlama iddiaları ile gerçek yetenekler arasındaki makas kapansa bile, insan faktörü en zayıf halka olmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir: Tesla FSD davası sonuçlandı! Şirket 10 bin dolarlık ödemeden nasıl kaçıyor?

İlginizi Çekebilir: Tesla FSD Avrupa onayında engele takıldı! Otonom sürüş sistemi neden eleştiriliyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla FSD sistemine canınızı emanet eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!