Tesla Model Y yaya güvenlik sistemi son günlerde sosyal medyada dolaşan “iptal” videoları ve yüksek servis masrafı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. İddiaya göre küçük darbelerde dahi aktif kaput fişekleri devreye girebiliyor, kaput yukarı kalkıyor ve sonrasında araçta ciddi onarım kalemleri ortaya çıkıyor. Ancak konunun asıl kritik tarafı yalnızca servis faturası değil; doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir güvenlik donanımının devre dışı bırakılmasının konuşuluyor olması. Peki Tesla Model Y yaya güvenlik iptali neden yaptırılmamalı?

Tesla Model Y yaya güvenlik sistemi nasıl çalışıyor?

Tesla Model Y modellerinde yer alan aktif kaput sistemi, yayaya veya bisikletliye önden çarpma senaryolarında kafa yaralanmalarını azaltmak için tasarlanmış bir güvenlik donanımı olarak geçiyor. Ülkemizde sosyal medyada bu özellik gündem oldu. Zira bu sistem devreye girdikten sonra oluşan yüksek servis masrafları nedeniyle bazı kullanıcılar yasa dışı yollarla araçlarında bu özelliği iptal etme yoluna gittiler.

Fişekler Patlamış! Tesla’nın yaya koruma sisteminde, ufak bir darbede bile fişekler patlıyor. Servis, iki fişek için 4.200 ₺ fiyat vermiş. Sol far için ise KDV dâhil 100 bin ₺ demişler, bu bana çok uçuk geldi 🤯 Fişek patladığı için beyne hasar kaydı giriliyor. Beyindeki… pic.twitter.com/YhiAfCEEI0 — Zeyd ACAR (@acarzeyd) May 13, 2026



Tesla’nın kullanım kılavuzuna göre sistem, araç yaklaşık 30-52 km/s hız aralığında ilerlerken ön bölümdeki sensörlerin darbe algılaması halinde kaputun arka kısmını otomatik olarak yaklaşık 100 mm kaldırıyor. Böylece kaput ile altındaki sert parçalar arasında ek boşluk oluşturularak yaya yaralanmalarının azaltılması hedefleniyor.

Bu nokta önemli: Sistem bir “konfor donanımı” değil, pasif güvenlik mimarisinin parçası. Tesla’nın kendi açıklamasında da aktif kaputun yalnızca yayaya çarpma durumunda değil, bazı durumlarda hayvan, araç veya farklı bir cisimle temas sonrasında da devreye girebileceği belirtiliyor. Yani sosyal medyada konuşulan “ufak bir temasla fişek patladı” iddiası teknik olarak tamamen imkânsız bir senaryo değil; sistemin çalışma mantığı zaten sensör ve algoritma kararına dayanıyor.

Asıl tartışma: Küçük darbede büyük fatura iddiası

Paylaşılan kullanıcı beyanlarına göre Tesla Model Y aktif kaput sistemi devreye girdikten sonra yalnızca fişeklerin değişmesiyle süreç kapanmıyor. İddialara göre iki adet aktif kaput fişeği için yaklaşık 4.200 TL, sol far için KDV dahil 100 bin TL, güvenlik kontrol modülü tarafındaki işlem ve yazılım için ise 20 bin TL seviyesinde bedeller konuşuluyor. Bazı kullanıcılar toplam onarım maliyetinin 200 bin TL seviyesine yaklaşabildiğini öne sürüyor.

Burada altı çizilmesi gereken nokta şu: Bu fiyatlar kullanıcı beyanlarına ve sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor; her araçta hasarın konumu, kaputun durumu, far, tampon, sensör, menteşe ve kontrol modülü gibi parçaların etkilenme düzeyi farklı olabilir. Ancak resmi servis prosedürleri incelendiğinde, aktif kaput sisteminin devreye girmesinden sonra yalnızca görünen parçaların değil, güvenlik sisteminin bağlı olduğu bileşenlerin de kontrol edilmesi gerektiği anlaşılıyor.

Fişek patlayınca neden beyin değişimi gündeme geliyor?

Konunun en çok tartışılan kısmı, aktif kaput fişekleri patladığında aracın güvenlik kontrol modülünde hasar kaydı oluştuğu ve bu kaydın silinmesi yerine RCM adı verilen Restraint Control Module parçasının değiştirildiği iddiası. Tesla’nın servis dokümanlarında da 2025 ve sonrası Model Y araçlarda yaya koruma bileşenleri arasında basınç algılama tüpü ve kaput aktüatörleri yer alıyor. Aynı dokümanda, yaya koruma kaput aktüatörü devreye girdiyse aktüatörlerin değiştirilmesi, ayrıca RCM’nin de değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bu bilgi, kullanıcıların “neden sadece fişek değişmiyor?” sorusuna teknik bir açıklama getiriyor. Çünkü sistem hava yastığı ve emniyet kemeri gergisi gibi SRS mimarisine yakın bir güvenlik yapısı içinde çalışıyor. Tesla servis dokümanlarında RCM işlemlerinin yazılım yeniden yükleme, servis modu ve son değişim görevleriyle tamamlandığı da görülüyor.

Tesla servis dokümanlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da kaput menteşeleriyle ilgili. Aktif kaput aktüatörlerinden biri veya her ikisi devreye girdiyse ya da menteşelerden biri zarar gördüyse, devreye giren aktüatörün ve her iki menteşenin değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Dokümanlarda menteşelerin yaya güvenliği için özel bir kırılma pimine sahip olduğu ve onarılmak yerine değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bu da küçük görünen bir temasın neden servis tarafında büyüyebildiğini açıklıyor. Sistem devreye girdiğinde yalnızca iki fişek değil; menteşeler, sensörler, kaput ayarı, far, tampon, RCM ve yazılım prosedürleri de dosyaya dahil olabiliyor. Dolayısıyla araç sahibi açısından konu yalnızca “iki parça değişimi” gibi görünse de güvenlik prosedürü açısından daha geniş bir onarım zinciri oluşuyor.

Tesla Model Y için “Yaya Güvenlik Sistemi İptali” diye bir video dolaşıyor. Uzaktan bağlantıyla, garantiyi bozmadan bu sistemi kapattıklarını söylüyorlar. Konu gerçekten kritik ve bu yüzden uyarı yapma gereği duydum. Yolda ufak bir cisme veya hayvana çarpınca bile fişeklerin… https://t.co/b8LYXIGz8L pic.twitter.com/0fE4Nak939 — Zeyd ACAR (@acarzeyd) May 20, 2026



Sosyal medyada dolaşan bazı videolarda Tesla Model Y yaya güvenlik sistemi iptali adı altında uzaktan bağlantıyla aktif kaput sisteminin kapatıldığı, ekranda hata çıkmadığı ve garantinin bozulmayacağı iddia ediliyor. İşte haberin asıl kritik noktası da burada başlıyor. Çünkü bu sistem, bir çarpışma anında yayayı korumak için geliştirilmiş bir donanım. Bu donanımı maliyet kaygısıyla devre dışı bırakmak, yalnızca teknik bir müdahale değil; doğrudan güvenlik riski.

Bir yayaya çarpma senaryosunda aktif kaputun devreye girmemesi, yayanın kafasının kaput altındaki sert parçalara daha ağır şekilde temas etmesine neden olabilir. Bu sistemin amacı, tam da o ölümcül darbeyi yumuşatmak. Bu nedenle “200 bin TL masraftan kaçmak” için yapılan bir iptal işlemi, olası bir kazada milyonlarca liralık tazminat, ceza sorumluluğu ve en önemlisi geri döndürülemez bir vicdani sonuç doğurabilir.

Modern elektrikli otomobiller, özellikle de Tesla modelleri, klasik otomobillerden farklı olarak sürekli veri üreten ve işlem kaydı tutan sistemler üzerine kurulu. Dolayısıyla bir güvenlik donanımına yazılımsal veya donanımsal müdahale yapılması, ekranda anlık hata görünmemesi durumunda bile tamamen izsiz kalmayabilir. Servis bağlantısı, arıza geçmişi, konfigürasyon değişiklikleri ve güvenlik modülü kayıtları incelendiğinde dış müdahale iddiası gündeme gelebilir.

Bu nedenle “garanti bozulmaz” ifadesi son derece riskli bir iddia. Üstelik konu sıradan bir aksesuar veya konfor özelliği değil; yaya güvenliğini ilgilendiren bir sistem. Böyle bir müdahalenin tespit edilmesi halinde servis, garanti, kasko ve hukuki sorumluluk tarafında araç sahibi aleyhine ciddi sonuçlar doğabilir.

Ağır yaralanmalı veya ölümlü bir kazada sigorta şirketleri yalnızca kazanın oluş şeklini değil, aracın teknik durumunu da inceleyebilir. Eğer aracın güvenlik sistemlerinden birinin bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı tespit edilirse, kasko ve zorunlu trafik sigortası tarafında teminat, rücu ve tazminat tartışmaları doğabilir. Bu durum poliçe şartlarına, kusur oranına ve bilirkişi raporlarına göre değişse de araç sahibi için büyük bir hukuki risk anlamına gelir.

Özetle, aktif kaput sistemini kapatmak kısa vadede servis masrafından kaçış gibi pazarlanabilir; fakat uzun vadede hem sürücü hem yaya hem de araç sahibinin hukuki güvenliği açısından çok daha ağır sonuçlar doğurabilir.

Servis maliyetleri tartışılmalı, güvenlik sistemi iptal edilmemeli

Burada eleştirilmesi gereken nokta, yaya güvenlik sisteminin varlığı değil; sistemin devreye girmesi halinde ortaya çıkan onarım zincirinin kullanıcıya nasıl açıklandığı, fiyatların makul olup olmadığı ve küçük temaslarda bu kadar yüksek maliyet doğmasının tüketici açısından nasıl yönetileceği olmalı. Tesla Türkiye’nin bu konuda daha şeffaf parça ve işçilik kalemleri açıklaması, kullanıcıların soru işaretlerini azaltabilir.

Ancak servis maliyetinin yüksek olması, güvenlik sisteminin devre dışı bırakılmasını meşru hale getirmiyor. Özellikle aktif kaput gibi doğrudan insan hayatını korumaya yönelik bir donanımın iptal edilmesi ciddi bir risk.

Bu konu, birkaç Tesla kullanıcısının servis faturası tartışmasından ibaret değil. Türkiye’de elektrikli araç sahipliği artarken, yüksek teknolojili araçların bakım-onarım maliyetleri, güvenlik sistemlerinin bilinçli iptali, servis şeffaflığı, garanti kayıtları, kasko sorumluluğu ve yaya güvenliği gibi birçok başlığı aynı anda gündeme getiriyor.

Bir tarafta kullanıcıların “küçük darbede büyük masraf” şikayeti var. Diğer tarafta ise bu masraftan kaçmak için yayayı koruyan bir sistemin iptal edilmesi gibi çok daha büyük bir risk bulunuyor. Araştırılması gereken asıl mesele de tam olarak burada yatıyor: Güvenlik donanımları kullanıcıyı maliyet korkusuyla iptale yöneltecek kadar pahalı hale gelirse, bu yalnızca otomobil sahibinin değil, trafikteki herkesin sorunu olur.

