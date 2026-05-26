Yarı iletken sektöründeki ABD ambargolarına karşı kendi çözümlerini üreten Huawei, çip üretimindeki fiziksel sınırları aşacak yeni teknolojilerini duyurdu. Şanghay’da düzenlenen uluslararası bir etkinlikte sahne alan şirket, Moore Yasası’nın yerini alacak yeni bir yaklaşım sergiledi. Bu kapsamda geliştirilen Huawei 1.4nm eşdeğerindeki transistör yoğunluğu hedefi, sektörün geleceğini tamamen değiştirebilir. Peki zaman tabanlı bu yeni yaklaşım ve yenilikçi LogicFolding mimarisi yarı iletken pazarında kartları yeniden dağıtabilir mi?

Huawei 1.4nm transistör yoğunluğuna ulaşmak için geleneksel geometrik küçülme yöntemlerini bir kenara bırakarak zaman tabanlı “Tau (τ) Ölçekleme Yasası” adını verdiği yeni bir sistem öneriyor. Yarım asırdır sektöre yön veren Moore Yasası, artık fiziksel sınırlara ve azalan ekonomik getirilere takılmaya başladı. Çinli üretici ise bu tıkanıklığı aşmak amacıyla geometrik hesaplamalar yerine zamanı temel alan bir ölçeklendirme modeli kullanacak.

Şirketin bu yeni yasayla birlikte geliştirdiği yeni mimari, sinyal iletimindeki gecikmeleri sürekli olarak sıkıştırmayı başarıyor. Bu sayede yarı iletkenlerdeki transistör yoğunluğu fiziksel olarak aşırı küçülmeye ihtiyaç duymadan artırılabiliyor. Yeni mimarinin sadece işlemcilerde değil, tüm entegre devrelerde ve sistemlerde uygulanabileceği belirtiliyor.

Bu hamle, gelişmiş litografi cihazlarına erişimi kısıtlı olan Huawei için hayati bir kaçış yolu sunuyor. Fiziksel sınırları aşmak yerine tasarım ve mimari optimizasyonlarla performans kazanımı elde etmek, ambargolar altındaki şirkete can suyu olacaktır. Dolayısıyla bu metodoloji, teoriden pratiğe başarılı şekilde aktarılırsa sektörde batılı devlere bağımlılığı ciddi oranda azaltabilir.

Yeni nesil 2026 Kirin mobil işlemciler, bu yenilikçi mimariyi ilk kez ticari olarak tüketicilerle buluşturacak. Bu sonbaharda pazara sunulması beklenen çiplerin, önceki nesillere göre çok daha yüksek bir performans ve verimlilik sunacağı iddia ediliyor. Şirketin asıl büyük hedefi ise 2031 yılında üst düzey mobil işlemcilerde bu teknolojiyi kullanmak.

Tau Ölçekleme Yasası nedir?

Yarı iletkenlerin fiziksel boyutlarını küçültmek yerine, sinyal iletim sürelerini optimize ederek transistör yoğunluğunu artırmayı hedefleyen zaman tabanlı bir ölçeklendirme modelidir. Moore Yasası’nın karşılaştığı fiziksel ve ekonomik sınırlamalara alternatif olarak Huawei tarafından geliştirilmiştir.

