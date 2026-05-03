Sacramento’da bir Tesla yedek parça dükkanı sahibi, yaklaşık iki yıl ve 40.000 dolar harcayarak 1966 model bir Ford Mustang’i tamamen işlevsel bir elektrikli araca dönüştürdü. Model 3 altyapısı ve “Tam Otonom Sürüş” (FSD) yazılımıyla donatılan bu araç, klasik otomobil tutkusuyla modern donanım bileşenlerini bir araya getiriyor. Peki, Tesla motorlu klasik Mustang neler sunuyor ve sektör için ne anlama geliyor?

Tasarım detaylarıyla Tesla motorlu klasik Mustang

Projenin arkasındaki isim olan Shcherbanyuk, babası Viktor ve kardeşi Daniel ile birlikte Tesla motorlu klasik Mustang üzerinde yaklaşık iki yıl çalıştı. Ekip, başlangıçta araca bir Model S motoru takmayı düşündü ancak gövde söküldüğünde Model 3 bataryasının daha uygun olduğu anlaşıldı. Bu doğrultuda 2024 Tesla Model 3’ün tabanından ve koltuklarından üç bölüm Mustang’in gövdesine entegre edildi.

Orijinal boyutları korumak amacıyla batarya kutusu kısaltılarak araca başarıyla yerleştirildi. Aracın iç mekanında Model 3’te yer alan 15 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor ve tüm araç fonksiyonları buradan kontrol ediliyor. Ayrıca Cybertruck’ın boyunduruk (yoke) direksiyon simidi ve Tesla kaynaklı ısıtmalı, soğutmalı koltuklar da bu klasik kabine dahil edildi. Orijinal benzin kapağının bulunduğu arka bölüme ise doğrudan Tesla şarj portu yerleştirildi.

Motor performansı ve otonom sürüş teknolojisi

Klasik aracın kalbinde Model 3’ün çift motorlu güç aktarım organı yer alıyor. Yaklaşık 400 beygir gücü ve 471 lb-ft tork üreten bu sistem, aracın 0’dan 60 mil hıza yaklaşık 3.5 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Business Insider ile yapılan test sürüşünde aracın yaklaşık %80 batarya doluluğu ile 194 mil menzil gösterdiği raporlandı. Araç, mil başına 258 watt-saat tüketim değeriyle aerodinamik dezavantajına rağmen standart bir Model 3’ün verimliliğini yakalayabiliyor.

Bu projeyi sıradan bir elektrikli araç dönüşümü olmaktan çıkaran asıl detay yazılım entegrasyonudur. Shcherbanyuk, Tesla’nın kamera dizilimini araca uygulayarak Otopilot, Nöbetçi Modu ve Tam Otonom Sürüş sistemlerini aktif hale getirdi. Sistem sorunsuz şekilde çalışıyor ve aracı dünyada FSD çalıştıran ilk Tesla dışı model konumuna taşıyor. Tesla’nın görsel tabanlı sinir ağının, Mustang’in tamamen farklı tavan çizgisi ve montaj geometrisine rağmen çalışmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

Otomotiv pazarına ve endüstriye etkileri

Bu girişim, Tesla’nın donanım ve yazılım altyapısının sanılandan çok daha taşınabilir olduğunu ortaya koyuyor. Elon Musk yıllardır otonom sürüş sistemi teknolojisini diğer üreticilere lisanslamaktan bahsetse de henüz hiçbir otomobil üreticisiyle anlaşma sağlanabilmiş değil. Hatta Ford CEO’su Jim Farley bu fikre karşı çıkarak Waymo’nun sistemini tercih ettiklerini açıkça belirtmişti. Ancak Sacramento’daki küçük bir atölyenin 40.000 doların altında bir maliyetle bu sistemi farklı bir araçta çalıştırması endüstri açısından önemli bir veri sunuyor.

Diğer yandan proje, hızla büyüyen dönüşüm pazarının geldiği noktayı gösteriyor. 2024 yılında 5.9 milyar dolar değerine ulaşan küresel dönüşüm pazarının, 2034 yılına kadar her yıl %9 oranında büyümesi öngörülüyor. Arc Motor Company gibi şirketlerin Tesla bataryalı klasik araç dönüşümlerini 75.000 dolardan başlayan fiyatlarla sunduğu düşünüldüğünde, bu 40.000 dolarlık bireysel çaba maliyet açısından avantajlı görünüyor.

Tam Otonom Sürüş (FSD) nedir?

Tesla tarafından geliştirilen ve aracın çevresel engelleri algılayarak yön bulmasını sağlayan yazılım paketidir. Sistemin Gözetimli (Supervised) sürümünde sürücünün her an müdahale etmeye hazır şekilde direksiyon başında bulunması zorunludur.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla'nın otonom sürüş teknolojisinin klasik otomobillerle buluşması gelecekte daha yaygın bir trend haline gelebilir mi?