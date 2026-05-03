Türkiye’nin havacılık sanayiindeki en kritik projelerinden biri olan GÖKBEY, uzun süren test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı. TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen törenle, GÖKBEY helikopteri ilk kez Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilerek operasyonel ömrüne resmen başladı. Bu teslimat, sadece bir aracın envantere girmesi değil, yerli motor entegrasyonuyla tam bağımsızlık hedefleyen bir sürecin de somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Peki, tamamen milli imkanlarla tasarlanan bu hava aracı ordunun hareket kabiliyetini nasıl değiştirecek?

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teslimat töreninde projenin teknik olgunluğuna dair veriler paylaştı. Şu an için GÖKBEY helikopteri yerlilik oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu belirten Görgün, bu oranın yakın gelecekte daha da artacağını ifade etti. Özellikle yerli TS1400 motor entegrasyonuyla birlikte bu rakamın yüzde 80 barajını aşması hedefleniyor. Bu artış, kritik alt sistemlerin dışa bağımlılığını azaltırken, hava aracının uluslararası pazardaki rekabet gücünü de doğrudan etkileyecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun aktardığı takvime göre, Kara Kuvvetleri’ne yönelik teslimatlar hız kesmeden sürecek. Envantere giren ilk helikopterin ardından, haziran ayında ikinci ünitenin de teslim edilmesi planlanıyor. TUSAŞ’ın bu ay içindeki ikinci büyük teslimat töreni olan bu etkinlik, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen T129 ATAK, T70 ve AKSUNGUR İHA gibi projelerin yarattığı ivmeyi de pekiştiriyor.

Teknik donanım ve çok yönlü kullanım

GÖKBEY helikopteri, tasarım aşamasından itibaren sadece bir taşıma veya destek aracı olarak değil, “genel maksat” konseptine uygun şekilde geliştirildi. Bu esneklik, helikopterin hem engebeli arazilerde asker nakli yapabilmesini hem de sivil sahada kritik görevler üstlenmesini sağlıyor. Hava aracının sunduğu bazı temel özellikler ise şunlar:

Milli imkanlarla geliştirilen aviyonik sistemler ve ana gövde yapısı.

Hava ambulansı olarak kullanılabilme yeteneği sayesinde sivil sahada aktif görev.

Yerli TS1400 motor ile daha yüksek irtifa ve performans kapasitesi.

Gece ve gündüz, en zorlu hava koşullarında görev icra edebilen gelişmiş sensör kapasitesi.

83 helikopterlik dev filo planı

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın projeksiyonuna göre, GÖKBEY projesi kapsamında toplamda 83 adet helikopterin üretilmesi ve kurumlara dağıtılması hedefleniyor. Bu planlama dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 15 adet daha teslimat yapılacakken, İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyacı olan 42 helikopter de yine yerli üretim bandından çıkacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bu modernizasyonun ordunun caydırıcılığını artıracağını belirtirken, yerli sistemlerin teknolojik avantajlarının sahadaki önemine işaret etti.

Havacılık dünyasında sertifikasyon süreci en zorlu aşamalardan biri olarak bilinir. GÖKBEY helikopteri için yürütülen tasarım, üretim ve test faaliyetlerinin tamamen milli bir ekosistem içinde gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin bu alandaki mühendislik kapasitesini küresel standartlara taşıyor. Projenin sivil havacılıkta ve ihracat pazarında da yer bulacak olması, üretim maliyetlerinin düşmesini ve operasyonel tecrübenin daha geniş bir alana yayılmasını sağlayacaktır.

Aviyonik nedir?

Hava araçlarında kullanılan iletişim, seyrüsefer, gösterge ve yönetim sistemlerini kapsayan tüm elektronik donanımlardır. Bir hava aracının uçuş güvenliğini ve görev etkinliğini sağlayan teknolojik altyapı veya “beyin” olarak tanımlanabilir.

