Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesi, suyun altındaki stratejik dengeleri değiştirmeye devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, gerçekleştirilen kritik saha testlerinden başarıyla ayrılarak operasyonel yetkinliğini kanıtladı. Peki, bu yeni teknoloji deniz güvenliğinde neleri değiştirecek?

ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ve Mayın Tespit Kabiliyeti

ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, tam otonom şekilde icra edilen saha testleri kapsamında farklı derinliklerdeki hedeflere odaklandı. Sistem, suyun altında tespit edilmesi oldukça güç olan dip ve demirli deniz mayını türlerini yüksek hassasiyetle belirlemeyi başardı. Bu başarı, sualtı tehditlerine karşı geliştirilen karşı tedbir faaliyetlerinin insan hayatını riske atmadan yürütülebileceğini gösteriyor.

Savunma teknolojilerinde otonomiye geçiş, özellikle mayın arama ve tarama gibi yüksek riskli görevlerde operasyonel hızı doğrudan artırıyor. ASELSAN mühendisleri, DERİNGÖZ’ün bu yeni kabiliyeti sayesinde sahada yürütülen mayın karşı tedbir çalışmalarının çok daha etkin bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Operasyonel sürenin kısalması, deniz yollarının güvenliğinin sağlanmasında kritik bir avantaj sunuyor.

Otonom Sualtı Aracı teknolojilerinin en büyük avantajı, derinlik fark etmeksizin kararlı bir tarama disiplini sunmalarıdır. Geleneksel yöntemlerin aksine ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, sensör verilerini gerçek zamanlı işleyerek sapmaları minimize ediyor. Bu durum, sualtı haritalama ve hedef teşhis süreçlerinde hata payını neredeyse sıfıra indiriyor.

Modüler Mimari ve Çok Yönlü Kullanım Alanları

Sistem, sadece bir deniz mayını avcısı olarak değil, geniş bir görev yelpazesine hitap edecek şekilde modüler bir mimariyle tasarlandı. Bu esneklik, aracın hem askeri hem de sivil ihtiyaçlara göre hızlıca konfigüre edilmesine olanak tanıyor. ASELSAN, sistemin sualtı kritik altyapılarının korunmasından bilimsel araştırmalara kadar pek çok alanda kullanılabileceğini vurguluyor.

Aracın temel kullanım alanları arasında şunlar yer alıyor:

Sualtı keşif ve gözetleme faaliyetleri

Liman ve üs bölgelerinin güvenliği

Boru hatlarının ve sualtı kablolarının periyodik incelemesi

Kritik altyapıların sızma girişimlerine karşı korunması

Teknolojik açıdan bakıldığında Otonom Sualtı Aracı sistemleri, veri toplama kapasiteleriyle deniz bilimleri için de yeni bir kapı aralıyor. ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, sahip olduğu gelişmiş sonar ve görüntüleme sistemleriyle suyun altındaki görünmezliği ortadan kaldırıyor. Bu yetenek, Mavi Vatan stratejisinin teknolojik ayağını sağlamlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

Sualtı araçlarının tam otonom hale gelmesi, operatör hatalarını engellediği gibi aracın zorlu akıntı koşullarında bile rotasını korumasını sağlıyor. ASELSAN tarafından paylaşılan bilgilere göre test süreci, sistemin farklı derinlik katmanlarındaki performansını doğrulamış durumda. Bu gelişme, Türkiye’nin sualtı insansız sistemler pazarındaki rekabet gücünü de yukarı taşıyor.

Otonom Sualtı Aracı (AUV) nedir?

İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan, önceden programlanmış görevleri su altında yerine getirebilen robotik sistemlerdir. Kendi üzerlerindeki güç kaynağını ve sensörlerini kullanarak veri toplar, rota takibi yapar ve engellerden kaçınabilirler.

