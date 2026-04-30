Apple ile Epic Games arasında uzun süredir devam eden hukuki mücadelede ibre bir kez daha yön değiştirdi. ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi, geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmesiyle ilgili komisyon yapısını askıya alan önceki kararı bozduğunu açıkladı. Peki, bu iptal kararının ardından Apple App Store ücretleri konusunda süreç nasıl işleyecek?

Apple App Store ücretleri için erteleme taktiği işe yaramadı

Yeni mahkeme kararına göre Apple, ABD Yüksek Mahkemesi’nin davaya müdahil olup olmayacağını beklerken süreci daha fazla geciktiremeyecek. Salı günü alınan bu karar, şirketin temyiz başvurusu sonuçlanana kadar yürürlükte tuttuğu sıfır komisyonlu dış bağlantı yapısını değiştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Artık süreç, dış ödeme seçeneklerine yönlendiren geliştiricilerden ne kadar ücret alınabileceğinin belirlenmesi için alt mahkemeye geri dönüyor.

Teknoloji devi, bu ayın başlarında Yüksek Mahkeme’nin nihayetinde kendi lehine karar vermesi ihtimaline karşı komisyon yapısını iki kez değiştirmemek adına bir durdurma kararı elde etmişti. Geçtiğimiz yıl verilen emir üzerine ABD’deki uygulamalarda harici satın alma bağlantılarından komisyon almayı durduran şirket, nihai karar çıkana kadar bu sıfır komisyon düzenini korumak istiyordu.

Bu erteleme talebine hızlıca yanıt veren Epic Games, peş peşe iki ayrı itiraz dilekçesi sundu. Şirket, hazırladıkları ilk dilekçede Apple’ın talebine yanıt hazırlamak için kendilerine yeterli süre verilmediğini belirtti. İkinci dilekçede ise mahkemeden orijinal erteleme talebinin tamamen reddedilmesi istendi.

Tim Sweeney cephesinden tepki ve mahkeme heyetinin duruşu

Üç yargıçtan oluşan heyet, oyun devinin yeniden değerlendirme talebini haklı buldu. Yargıçlar, Apple’ın Yüksek Mahkeme tarafından davanın kabul edileceğine dair yeterli kanıt sunamadığını belirtti. Ayrıca, yüksek mahkemenin daha önce 2024 yılında şirketin itirazlarını dinlemeyi reddettiği de dosya kapsamında hatırlatıldı.

Mahkeme heyeti, Apple’ın alt mahkeme duruşmalarına katılmaya zorlanmasının şirkete gerçek bir zarar vereceği yönündeki iddiasını da geçersiz saydı. Kararın ardından X platformu üzerinden bir açıklama yapan Epic Games CEO’su Tim Sweeney, rakibinin hukuki taktiklerini eleştirdi.

Sweeney 29 Nisan 2026 tarihli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Apple’ın geciktirme taktikleri sona erdi! Şimdi Epic ve Apple, rekabetçi ödeme yöntemlerini kullanan uygulamaları inceleme maliyetlerini telafi etmek için Apple’ın tam olarak ne kadar Apple App Store ücretleri talep edebileceğine dair duruşmalar için Yargıç Gonzales Rogers’a geri dönüyor.”

Davanın geçmişi ve beklenen alt mahkeme süreci

Dava dosyası şimdi, komisyon oranlarını nihai olarak belirleyecek olan Kaliforniya’daki Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers’a teslim edilecek. Bu duruşmalar devam ederken Apple’ın Yüksek Mahkeme’ye dilekçe verme hakkı ise saklı kalacak. Bu yasal çıkmazın kökleri, Apple’ın büyük ölçüde kazandığı orijinal duruşmalara kadar uzanıyor.

Orijinal davadaki en büyük istisna, Yargıç Gonzalez Rogers’ın 2021 yılında verdiği bir karardı. Bu kararla birlikte Apple’ın yönlendirmeyi önleme kurallarını esnetmesi ve geliştiricilerin kullanıcıları dış ödeme seçeneklerine yönlendirmesine izin vermesi emredilmişti. Şirket bu karara uysa da komisyonları çok az düşürdü ve geliştiriciler uygulamalarına bağlantı eklemeye pek yanaşmadı.

Yaşananların ardından şirket yeniden mahkemeye başvurdu ve yargıç, Apple’ın orijinal kararı kasıtlı olarak ihlal ettiğine hükmetti. Sonuç olarak şirketin harici bağlantılar üzerinden herhangi bir yönlendirme komisyonu alması yasaklandı. Kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Apple ise teknolojisi için tazminat alması gerektiğini belirterek temyize gitti ve dava sürerken bağlantı ücretlerini kaldırdı.

Aralık 2025’te temyiz mahkemesi karmaşık bir karar vererek Apple’ın kararı ihlal ettiğini, ancak şirketin sağladığı teknoloji için hala makul bir Apple App Store ücretleri talep edebileceğini belirtti. Apple şimdi Yüksek Mahkeme’nin alt mahkeme kararını tamamen bozmasını umuyor ancak bu süreçte makul ücretin belirlenmesi için yeniden alt mahkemede ter dökecek.

Anti-steering (Yönlendirmeyi Önleme) kuralları nedir?

Platform sahiplerinin, uygulama geliştiricilerini ve kullanıcıları kendi ekosistemleri dışındaki daha uygun fiyatlı alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmesini engelleyen kısıtlayıcı mağaza politikalarıdır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulama mağazalarında alternatif ödeme yöntemlerinin kullanıma sunulması uygulama içi fiyatları düşürür mü?