Teknoloji devi Apple, kısa süre önce piyasaya sürdüğü MacBook Neo ile satış listelerini altüst etmeye devam ediyor. Şirket tarihinin en erişilebilir modeli olarak konumlanan bu dizüstü bilgisayar, rekor seviyedeki sipariş hacmiyle markanın tedarik zincirini zorlamaya başladı. Peki, uygun fiyatlı MacBook olarak dikkat çeken bu cihaz neden pazar beklentilerinin çok üzerinde bir ilgi görüyor?

MacBook Neo: Yüksek Talep ve Beklenmeyen Rekor

MacBook Neo lansmanının ardından oluşan tüketici tepkisi, Apple yönetiminin hedeflerini çok kısa sürede aştı. Şirketin perşembe günü düzenlenen kazanç toplantısında konuşan Tim Cook, mart ayında gerçekleşen duyurudan bu yana müşteri talebinin ölçülemez seviyelerde olduğunu duyurdu. CEO’nun ifadelerine göre şirket, yeni ürünün yaratacağı heyecan dalgasını lansman öncesinde çok iyimser hedefler koymasına rağmen tam olarak öngöremedi.

Bu büyük hareketliliğin arkasında, cihazın yeni kitlelere ulaşmadaki başarısı yatıyor. Yeni model, ilk kez Mac dünyasına adım atan kullanıcıların sayısında rekor seviyede artış sağlarken, aynı zamanda yıllardır donanımını yenilemeyen müşterileri de harekete geçirdi. Tüketicilerin yoğun ilgisi üretim sınırlarını zorlayarak arz kısıtlamasına yol açtı. ABD pazarında verilen siparişlerin teslimat süresi, seçilen donanım fark etmeksizin güncel online mağazada iki ila üç hafta sonraya erteleniyor.

MacBook Neo Teknik Özellikleri

iPhone 16 Pro serisinde kullanılan A18 Pro yongasının özel bir versiyonu Renk Seçenekleri: Narenciye (Citrus), Allık (Blush), İndigo ve Gümüş

Narenciye (Citrus), Allık (Blush), İndigo ve Gümüş Satış Tarihi: 11 Mart (Bir haftalık ön sipariş sürecinin ardından)

MacBook Neo Fiyatı

MacBook Neo – Genel Kullanıcı Sürümü: 599 Dolar
MacBook Neo – Öğrenci ve Eğitimci Sürümü: 499 Dolar

