Giyilebilir teknoloji pazarındaki rekabet, yaz aylarına yaklaşırken iyice ivme kazanıyor. Geçtiğimiz hafta ilk donanım sinyalleri verilen Huawei Watch Fit 5 serisi, Türkiye pazarındaki tüketicilerle buluşmak için gün sayıyor. Marka, 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği küresel lansman etkinliği öncesinde cihazların yerel fiyatlandırmasını kamuoyuyla paylaştı. Peki Huawei Watch Fit 5 serisi neler sunuyor, Türkiye fiyatı ne kadar?

Kompakt tasarımıyla Huawei Watch Fit 5

Serinin taban sürümü olan Huawei Watch Fit 5, özellikle günlük kullanımda hafiflik arayan ancak geniş bir görüntüleme alanından vazgeçmeyen kitleyi hedefliyor. Cihazın ön yüzünde 1,82 inç büyüklüğünde bir AMOLED panel bulunuyor. Bu donanım, saatin bilekte kaba durmasını engellerken aynı zamanda antrenman verilerini rahatça okumak için yeterli alanı sağlıyor.

Fiyat performans dengesi arayanlar için konumlanan bu Huawei akıllı saat modelinin satış takvimi üç farklı döneme bölünüyor. Şirket, 7 Mayıs tarihinden önce lansman kaydı oluşturan müşterilere ana siparişe ek olarak Huawei Akıllı Tartı 3 veya fazladan bir kayış hediye ediyor. 7 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında ise asıl ön satış dönemi başlıyor.

Ön satış periyodunda 99 TL kapora ödemesi yapan alıcılar, toplam fatura üzerinden 500 TL değerinde net bir indirim elde ediyor. Şirket bu aşamada standart saati tercih edenlerin kutusuna FreeBuds SE 2 TWS kulaklık ekliyor. 22 Mayıs ile 26 Haziran tarihlerini kapsayan ilk perakende satış sürecinde depozito indirimi kalkarken, kullanıcılara kulaklığın yanında ekstra bir saat kayışı daha gönderiliyor.

Huawei Watch Fit 5 özellikleri

Ekran: 1,82 inç büyüklüğünde AMOLED panel

Erken Kayıt Hediyesi: Huawei Akıllı Tartı 3 veya kayış (7 Mayıs öncesi)

Ön Sipariş Hediyesi: FreeBuds SE 2 (7-22 Mayıs arası)

İlk Satış Hediyesi: FreeBuds SE 2 ve ekstra kayış (22 Mayıs – 26 Haziran)

Fiyat ve satış bilgisi

Huawei Watch Fit 5 – Standart Sürüm: 7.999 TL

Titanyum gövdeli Huawei Watch Fit 5 Pro

Serinin tepe versiyonu olan Huawei Watch Fit 5 Pro, malzeme türü ve maksimum ekran parlaklığı gibi belirleyici donanım kalemlerinde standart modelden ayrılıyor. Titanyum alaşımlı bir çerçeve kullanan cihaz, dış mekan koşullarına karşı sağlam bir yapı sergiliyor. Ön panele baktığımızda ise 2.5D kavisli cam teknolojisiyle korunan, 1,92 inçlik geniş bir ekran göze çarpıyor.

Pro versiyonundaki ekranın 3000 nit seviyesine ulaşabilen tepe parlaklığı, doğrudan güneş ışığı altında koşu veya bisiklet antrenmanı yapan kullanıcılar için okunabilirliği en üst seviyeye taşıyor. Sağlık ve aktivite takibi konusunda da üst modele özel sensörler mevcut. Medikal düzeyde kalp ritmi analizleri için gereken EKG sensörü, sadece bu cihazın donanımında bulunuyor.

Yazılım tarafında özellikle açık hava sporcularına yönelik eklemeler öne çıkıyor. Sisteme yeni entegre edilen golf modu ve bisiklet asistanı, spesifik metrikleri takip etmek isteyen Huawei Watch Fit 5 Pro sahipleri için bir asistan görevi görüyor. Şirket, bataryanın standart ayarlarla normal kullanımda 7 gün, hafif kullanım şartlarında ise 10 güne kadar dayanabildiğini açıklıyor.

Kampanya tarafında tepe model için farklı bir hediye seçkisi hazırlanmış durumda. 22 Mayıs’a kadar sürecek olan ön satış aşamasında, 500 TL’lik depozito indirimi bu versiyonda da korunuyor. Şirket ses donanımı tarafında bir basamak yukarı çıkarak müşterilere FreeBuds SE 3 kulaklık gönderiyor. 22 Mayıs ile 26 Haziran arasındaki periyotta ise kulaklığın yanına bir de Huawei Akıllı Tartı ekleniyor.

Huawei Watch Fit 5 Pro özellikleri

Ekran: 1,92 inç boyut, 2.5D kavisli cam, 3000 nit maksimum parlaklık

Kasa Malzemesi: Titanyum alaşımlı çerçeve

Sağlık Sensörleri: Kalp ritmi takibi için EKG

Spor Modları: Golf modu ve bisiklet asistanı

Batarya Ömrü: Normal kullanımda 7 gün, hafif kullanımda 10 gün

Ön Sipariş Hediyesi: FreeBuds SE 3 (7-22 Mayıs arası)

Fiyat ve satış bilgisi

Huawei Watch Fit 5 Pro – Titanyum Sürüm: 11.499 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pro modelindeki titanyum kasa ve EKG gibi eklemeler, iki versiyon arasındaki fiyat farkını ödemeye değer mi? Yeni bir Huawei akıllı saat almayı planlıyor musunuz?