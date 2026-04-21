Yerli otomobil projesi Togg, teknoloji dünyasının dev isimleriyle olan iş birliklerini derinleştirmeye hazırlanıyor. Bosch cephesinden gelen son açıklamalar, Togg kullanıcılarını geleceğin sürüş deneyimine bir adım daha yaklaştıracak nitelikte görünüyor. Dünyanın en büyük teknoloji tedarikçilerinden biri olan Bosch, Türkiye’nin yerli otomobiline gelişmiş otonom sürüş yetenekleri kazandırmak için hazır olduklarını dile getirdi. Peki, Togg ve Bosch arasındaki bu potansiyel iş birliği sürücülere neler sunacak?

Bosch ve Togg için seviye 3 otonom sürüş dönemi başlıyor

Bosch yetkilileri, Almanya’da düzenlenen özel bir etkinlikte otomotiv dünyasını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Ekonomim tarafından paylaşılan habere göre, Bosch yöneticileri seviye 3 otonom sürüş sistemlerinin yerli otomobil modellerine entegre edilmesi fikrine oldukça sıcak bakıyor. “Neden olmasın?” ifadesiyle verilen bu yeşil ışık, Togg’un küresel standartlarda bir sürücüsüz sürüş teknolojisine sahip olmasının önünü açabilir.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye’nin Avrupa elektrikli araç pazarındaki hızlı yükselişine dikkat çekti. Türkiye’nin bu alanda dördüncü sıraya yerleştiğini belirten Korioth, ülkede kurdukları elektrikli araç aplikasyon ve kalibrasyon yetkinlik merkezinin bu süreçteki stratejik rolünü vurguladı. Togg gibi projelerin ekosistemde yarattığı “kelebek etkisinin” tüm sektörü ileri taşıdığını ifade eden Korioth, mühendislik deneyimlerini yerel ortaklarla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Qualcomm işlemcili Snapdragon Ride teknolojisi ve donanım gücü

Bosch’un geliştirdiği seviye 3 otonom sürüş teknolojisi, belirli trafik ve yol koşullarında aracın kontrolü tamamen devralmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde sürücü, direksiyonu bırakabiliyor ve sadece kritik veya tehlikeli anlarda müdahale etmek üzere hazır bekliyor. Bosch, bu ileri seviye teknoloji için yarı iletken devi Qualcomm ile stratejik bir ortaklık yürütüyor.

Sistem, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon Ride ve Snapdragon Ride Flex çiplerinden alıyor. Bu çipler, 360 derece çevre algılama sistemleri ve gelişmiş sürüş algoritmalarıyla birleştirilerek hatasız bir çevre bilinci oluşturuyor. Otonom sürüş sırasında aracın çevresindeki her detayı analiz eden teknoloji, güvenliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Sürücü sağlığı takibi ile artan güvenlik standartları

Geleceğin sürüş teknolojisi sadece yol kontrolüyle sınırlı kalmıyor; Bosch, sürücünün biyometrik verilerini de sisteme dahil ediyor. Sürücünün vücut sıcaklığı, kalp ritmi ve yorgunluk seviyesi anlık olarak takip edilerek olası riskler önceden tespit ediliyor. Eğer sürücüde bir bilinç kaybı veya ciddi bir sağlık problemi fark edilirse, araç kontrolü otomatik olarak ele alıyor.

Böyle bir durumda Togg, güvenli bir şekilde yol kenarına yanaşıyor ve otomatik acil çağrı (e-call) sistemini devreye sokarak yardım çağırıyor. Bu özellik, özellikle uzun yolculuklarda yaşanabilecek sağlık krizlerine karşı hayat kurtarıcı bir kalkan görevi görüyor. Bosch’un bu entegre çözümü, otonom sürüşü sadece bir konfor değil, aynı zamanda en üst düzey bir güvenlik standardı haline getiriyor.

Seviye 3 otonom sürüş nedir?

Seviye 3 otonom sürüş, aracın belirli yol koşullarında (genellikle otobanlar gibi kontrollü yollarda) tüm sürüş görevlerini yerine getirebildiği bir otomasyon seviyesidir. Sürücünün sürekli yola bakması gerekmez ancak sistemin talebi üzerine kısa sürede kontrolü devralabilecek durumda olması beklenir.

