Robot süpürge ve ev aletleri sektöründe küresel bir güç haline gelen Çinli teknoloji devi Dreame, otomotiv dünyasını sarsacak yeni bir hamle yaptı. Şirket, performans verileriyle fizik kurallarına meydan okuyan Dreame elektrikli araç konseptini resmi olarak görücüye çıkardı. Nebula NEXT 01 Jet Edition adını taşıyan bu özel model, roket teknolojisini asfalta indirmeyi hedefliyor. Peki, bir süpürge üreticisinin geliştirdiği bu otomobil gerçekten vaat ettiği hızlara ulaşabilir mi?

Dreame elektrikli araç performansında roket gücü

Dreame elektrikli araç projesinin en dikkat çekici yanı, aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresinin sadece 0,9 saniye olarak açıklanması oldu. Mevcut süper spor otomobil pazarında lastiklerin zeminle olan sürtünme limiti (traction-limited), ivmelenme sürelerini belirli bir seviyenin altına indirmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Dreame, bu fiziksel engeli aşmak için tekerleklerden gelen güce ek olarak “özel yapım çift katı yakıtlı roket motorları” kullanacağını duyurdu.

Şirketin paylaştığı verilere göre, bu roket motorları yaklaşık 100 kilo-Newton (kN) değerinde devasa bir itki kuvveti sağlayabiliyor. Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise sadece 150 milisaniye içinde tam kapasiteyle aktif hale gelmesi. Günümüzdeki en hızlı seri üretim elektrikli araç modellerinin bile 2 saniye sınırında zorlandığı düşünülürse, 0,9 saniyelik bu değer otomobil dünyasında yeni bir rekor anlamına geliyor. Mevcut dünya rekoru, tavanı olmayan ve sadece 136 kilogram ağırlığındaki öğrenci yapımı bir yarış aracına (0,956 saniye) aitken, Dreame bu performansı bir yol otomobilinde sunmayı amaçlıyor.

Berlin’de dev üretim tesisi ve gelecek planları

Dreame, bu iddialı projeyi hayata geçirmek için finansal ve operasyonel adımlarını da hızlandırmış durumda. Şirket, Berlin yakınlarında dev bir fabrika kurmak üzere BNP Paribas ile ortaklık kurduğunu açıkladı. 2027 yılında seri üretime geçmesi planlanan bu fabrikada sadece Nebula NEXT 01 Jet Edition değil, markanın diğer modelleri de üretilecek. Markanın halihazırda Rolls Royce Cullinan benzeri lüks bir SUV modeli üzerinde de çalıştığı biliniyor.

Konseptin temelini, geçtiğimiz aylarda CES fuarında sergilenen ve 1.876 beygir güç üreten Nebula 1 modeli oluşturuyor. Ancak Jet Edition versiyonu, otonom sürüş görevlerini yerine getirebilmek için yüksek çözünürlüklü LiDAR sensörleriyle donatılacak. Her ne kadar şirket yetkilileri aracın teknik altyapısı hakkındaki birçok soruyu yanıtsız bıraksa da, Çinli otomobil üreticilerinin Xiaomi örneğinde olduğu gibi kısa sürede ulaştığı başarılar, Dreame’in hedeflerinin hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor.

Tesla Roadster ve SpaceX paketi ile benzerlikler

Dreame’in bu hamlesi, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2017 yılında tanıttığı yeni nesil Roadster modelini akıllara getiriyor. Musk, o dönemde Roadster için soğuk hava iticileri içeren bir “SpaceX paketi” opsiyonu sunacaklarını ve aracın 0-100 hızlanmasının 1,1 saniyeye düşeceğini iddia etmişti. Ancak Tesla’nın çözümü sıkıştırılmış hava kullanırken, Dreame’in katı yakıtlı roketleri daha farklı bir yakıt ikmali zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Ayrıca katı yakıtlı motorların kullanımı, elektrikli araçların temel vaadi olan sıfır emisyon ilkesinden de uzaklaşılmasına neden olabilir.

Traction-limited (Çekiş sınırlı) nedir?

Bir aracın motor gücü ne kadar yüksek olursa olsun, ivmelenmesinin lastiklerin yerle olan sürtünme kapasitesiyle sınırlanması durumuna traction-limited denir. Belirli bir noktadan sonra motor daha fazla güç üretse bile, lastikler boşa döneceği için araç daha hızlı hızlanamaz. Dreame gibi şirketler bu limiti aşmak için roket iticileriyle tekerlekten bağımsız bir kuvvet yaratmayı tercih etmektedir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Roket yakıtıyla çalışan bir elektrikli otomobil günlük kullanımda mantıklı bir seçenek olabilir mi?