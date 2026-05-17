Tesla, otonom sürüş teknolojisi geliştirme sürecinde önemli bir değişikliğe giderek Tesla Full Self-Driving (FSD) sistemine yönelik geri bildirim mekanizmasını güncelledi. Nisan ayı sonunda yayınlanan v14.3.2 yazılım güncellemesiyle birlikte, sürücülerin sisteme müdahale ettiği durumlarda geri bildirim göndermesi artık zorunlu hale geldi. Peki, Tesla Full Self-Driving sistemindeki bu yeni zorunluluk sürücüler için ne ifade ediyor?

Tesla Full Self-Driving geri bildirim sistemi değişiyor

Daha önce FSD’nin devre dışı bırakıldığı durumlarda ekran üzerinde beliren geri bildirim istemi, sürücü tarafından görmezden gelindiğinde birkaç saniye içinde kendiliğinden kayboluyordu. Ancak yeni 2026.2.9.9 sürümüyle birlikte bu istem, sürücü bir seçenek belirleyene veya sesli not gönderene kadar ekranda sabit kalıyor. Şirket, bu değişikliği resmi bir duyuru yerine yazılım sürüm notlarını güncelleyerek sessizce devreye aldı.

Sistem şu anda dört temel kategoride geri bildirim kabul ediyor: Tercih, Rahatsızlık, Navigasyon ve Kritik. Sürücüler, direksiyon üzerindeki mikrofon tuşunu kullanarak sesli not bırakabiliyor veya ekrandaki butonları kullanabiliyor. İlk tasarımlarda “Diğer” seçeneği bulunurken, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda bu seçenek yerini “Navigasyon”a bıraktı.

Veri toplama stratejisi ve kullanıcı deneyimi

Tesla, 10 milyar mili aşan Tesla Full Self-Driving sürüş verilerini analiz ederek AI eğitim hattını iyileştirmeyi hedefliyor. Şirket, neredeyse yarım milyon aktif FSD abonesinden gelen verileri, sistemin hata modlarını teşhis etmek için kritik bir kaynak olarak görüyor. Ancak zorunlu hale gelen bu bildirim sistemi, sürüş güvenliği açısından bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Birçok sürücü, müdahale anının trafik akışında kritik bir saniye olduğunu ve bu anda ekranla etkileşime girmeye zorlanmanın dikkat dağınıklığına yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca ekranı temizlemek için kategorilerin her zaman müdahale sebebini tam karşılamaması, bazı kullanıcıların rastgele bir seçeneğe tıklamasına neden oluyor. Bu durum ise toplanan verilerin kalitesini düşürme riski taşıyor.

Tasarım eleştirileri ve çözüm önerileri

Güncel versiyonlarda arayüz, navigasyon ve klima gibi temel kontrolleri kapatmayacak şekilde küçültülmüş olsa da, sistemin hala herhangi bir “kapat” butonuna sahip olmaması kullanıcılar arasında tepki çekiyor. Sürücüler, istemi hızlıca geçmek için direksiyondaki mikrofon tuşuna iki kez basarak boş bir sesli not göndermek gibi dolaylı yöntemlere başvuruyor.

Tesla FSD kullanıcıları, aylık abonelik ücreti ödeyen müşteriler olduklarını ve gönüllü kalite güvence test uzmanı gibi konumlandırılmamaları gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar ve kullanıcılar, Tesla’nın geri bildirim sistemine belirli bir süre aşımı (timeout) veya basit bir kapatma butonu eklemesinin hem kullanıcı deneyimini iyileştireceğini hem de daha nitelikli veriye ulaşılmasını sağlayacağını savunuyor.

Otonom sürüş geri bildirimi nedir?

Otonom sürüş geri bildirimi, sürücünün yardımcı sürüş sistemini devre dışı bırakıp kontrolü devraldığı anlarda gerçekleşen olayın nedenini sisteme bildirmesidir. Bu veriler, otonom yazılımın belirli yol şartlarında veya trafik senaryolarında neden hata yaptığını analiz etmek amacıyla kullanılır. Toplanan veriler, yazılımın gelecekteki güncellemelerle daha güvenli hale gelmesine yardımcı olur.

