Apple’ın araç içi bilgi-eğlence sistemini iPhone ekosistemiyle birleştiren platformu, son haftalarda aldığı güncellemelerle dikkat çekiyor. Sürücülerin yoldayken telefonlarındaki servislere erişmesini sağlayan sisteme altı farklı popüler yazılım daha entegre edildi. Söz konusu servislerin araç ekranında otomatik olarak belirmesi için uygulamaların en güncel sürümlerinin yüklü olması gerekiyor. Peki Apple CarPlay yeni uygulamalar ile sürücülere tam olarak hangi özellikleri sunuyor?

Apple CarPlay yeni uygulamalar ve yapay zeka desteği

Sisteme eklenen en dikkat çekici servislerin başında yapay zeka tabanlı sohbet botları geliyor. Kaynaklarda belirtilen iOS 26.4 sürümünden itibaren CarPlay, sesli sohbet odaklı konuşma uygulamalarını desteklemeye başladı. Bu altyapı değişikliği sayesinde sohbet botları, iPhone üzerindeki yeteneklerini araç içi ekranlara taşıyabiliyor. Bu entegrasyonu kullanan ilk seçeneklerden biri de OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT oldu.

ChatGPT uygulaması araç ekranında açıkken, kullanıcılar yapay zeka ile doğrudan sesli iletişim kurabiliyor. Arayüz üzerinden geçmiş sohbetlerin sadece başlıkları görüntülenebiliyor. Sürüş güvenliği gerekçesiyle, uygulama sohbet içerisindeki metinleri veya görselleri araç ekranına yansıtmıyor. Sisteme son dönemde entegre edilen diğer sohbet botları arasında Perplexity ve Grok yer alıyor.

Google Meet ile araç içi toplantılar

İş dünyasının yoğun olarak kullandığı Google Meet servisi de Apple CarPlay yeni uygulamalar listesine dahil edildi. Kullanıcılar bu entegrasyon sayesinde tek bir dokunuşla planlanmış toplantılarına katılabiliyor ve yaklaşan programlarını ekran üzerinden takip edebiliyor. Güvenlik önlemleri bu serviste de devreye giriyor. Sürücüler CarPlay arayüzü üzerinden yalnızca sesli görüşmelere katılabiliyor, video aramalarının görüntülenmesine izin verilmiyor.

Audiomack ile yeni müzik deneyimi

Müzik tarafında ise Audiomack uygulaması araç içi ekosisteme genişledi. Amerika Birleşik Devletleri App Store Müzik kategorisinde en çok indirilen sekizinci uygulama konumunda bulunan servis, kullanıcılara şarkı dinleme ve indirme imkanı tanıyor. Bağımsız sanatçılara odaklanan platform, özellikle Afrobeats ve hip-hop türlerindeki arşiviyle biliniyor.

Audiomack’in araç içi sürümü, kullanıcıların hem mevcut şarkılarını dinlemelerine hem de yeni eserler keşfetmelerine olanak tanıyor. Uygulamanın CarPlay arayüzünde Keşfet, Listeler, Oynatma Listeleri ve Kütüphanem olmak üzere dört farklı sekme bulunuyor. Kullanıcılar bu sekmeler üzerinden tüm müzik arşivlerini araç konsolundan pratik biçimde kontrol edebiliyor.

Apple CarPlay nedir?

Apple CarPlay, iPhone cihazların araç içi bilgi-eğlence sistemleriyle entegre çalışmasını sağlayan bir yazılım platformudur. Sürücülerin navigasyon, müzik, arama ve mesajlaşma gibi temel telefon işlevlerini sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan, doğrudan aracın dokunmatik ekranı veya sesli komutlar üzerinden kullanabilmesine olanak tanır.

