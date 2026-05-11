Akıllı temizlik teknolojileri alanında faaliyet gösteren Roborock, Türkiye pazarına özel olarak hazırladığı yeni reklam kampanyasını duyurdu. “Yorulmaya Gerek Yok” sloganıyla yola çıkan kampanya, geleneksel temizlik alışkanlıkları ile markanın sunduğu yenilikçi çözümler arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.

Roborock yeni kampanyasıyla temizlik algısını yeniden şekillendiriyor

Yeni iletişim stratejisi, Türkiye’deki tüketicilerin temizlik konusundaki derinlemesine alışkanlıklarını ve beklentilerini temel alıyor. Kampanya, gündelik yaşamdan ilham alan bir hikaye üzerinden, teknolojinin temizliği nasıl daha zahmetsiz hale getirebileceğini anlatıyor.

Reklam filmi tanıdık bir hikayeye odaklanıyor

Kampanyanın merkezinde, Türkiye’ye özgü “dip köşe temizlik” yaklaşımı yer alıyor. Reklam filminde, bu geleneksel anlayışı temsil eden Sevim Teyze ile teknolojiye ve pratik çözümlere açık Nermin karakterlerinin karşılaşması konu ediliyor.

Film, “Koltuk altını nasıl halledecek?” gibi tüketicinin aklındaki gerçek soruları ele alarak Roborock teknolojisinin yeteneklerini teorik anlatımlar yerine doğrudan deneyimle gösteriyor. Bu yaklaşım, markanın Türkiye pazarına yönelik güçlü bir içgörüye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Farklı ihtiyaçlara yönelik akıllı çözümler

Kampanya, Roborock’un farklı kullanım senaryolarına yönelik geliştirdiği ürün ailesini de aynı hikaye içinde tanıtıyor. Eşikleri ve zorlu köşeleri aşan robot süpürgeler, mutfaktaki ani dökülmelere müdahale eden ıslak-kuru temizlik çözümleri ve evcil hayvan sahipleri için geliştirilen güçlü dikey süpürgeler, hikayenin doğal bir parçası olarak sunuluyor.

Mayıs ayında başlayan kampanya, yıl boyunca iki aşamalı bir kurguyla devam edecek. İlk aşamada kullanıcıları akıllı temizlik konseptiyle tanıştırmayı amaçlayan marka, yılın son çeyreğinde ise alışveriş dönemine özel tekliflerle bu deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor.

Roborock Türkiye, bu yeni kampanyasıyla sadece bir ürün tanıtımı yapmanın ötesine geçiyor. Marka, daha az eforla aynı temizlik standardının mümkün olup olmadığını sorgulatarak, bu soruya “Yorulmaya gerek yok” mesajıyla net bir yanıt veriyor.