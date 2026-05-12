Samsung, amiral gemisi telefonları için yazılım desteğini bir üst seviyeye taşıyor. Galaxy S24 kullanıcılarının bir süredir beklediği One UI 8.5 güncellemesi, beta testlerinin ardından nihayet kararlı sürüme ulaştı. Yazılımın ilk durağı Güney Kore olurken, global dağıtımın birkaç gün içinde tüm bölgelere yayılması planlanıyor. Galaxy S24 serisi kullanıcılarını bu yeni sürümde ne gibi pratik yenilikler bekliyor?

One UI 8.5 güncellemesi ile gelen yeni özellikler

Samsung’un bu sürümdeki ana odağı, kullanıcı deneyimini daha akıcı ve akıllı hale getirmek üzerine kurulmuş. One UI 8.5 güncellemesi, aslında Galaxy S26 serisiyle hayatımıza giren gelişmiş Samsung Galaxy AI araçlarını mevcut amiral gemilerine taşıyor. Günlük kullanımda bu durum, fotoğraf düzenlemeden metin özetlemeye kadar pek çok işlemin daha hızlı tamamlanması anlamına geliyor.

Görsel tarafta sistem animasyonlarının tepkiselliği artırılırken, çoklu görev yönetimi daha tutarlı bir yapıya bürünüyor. Şirket, cihazlar arası sürekliliği iyileştirerek tablet ve telefon arasındaki geçişleri daha pürüzsüz kılmış. Ayrıca Hızlı Panel üzerindeki özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu ayarlara erişimini kolaylaştırıyor.

Performans iyileştirmeleri yalnızca arayüzle sınırlı değil. Pil optimizasyonu ve uygulama yanıt verme sürelerinde de belirgin geliştirmeler mevcut. Galeri, Klavye ve Dosyalarım gibi temel stok uygulamalar, yeni yapay zeka motoruyla entegre şekilde daha verimli çalışacak şekilde güncellendi. One UI 8.5 güncellemesi ile kamera algoritmasında da iyileştirmeler yapıldı.

Desteklenen modeller ve yükleme rehberi

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Güney Koreli teknoloji devi, dağıtım sürecini Temmuz ayının ortasına kadar tamamlamayı hedefliyor. Eğer cihazınızda halihazırda One UI 8.0 yüklüyse, beta sürümlerini atlayacağınız için güncelleme dosyasının boyutunun normalden daha büyük olacağını unutmamanızda fayda var. Kararlı One UI 8.5 güncellemesi için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını takip ederek kontrol sağlayabilirsiniz.

Samsung’un bu hamlesi, yazılım takvimini öne çekme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Şirket, Temmuz ayı sonunda tanıtacağı Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 modelleriyle birlikte Android 17 tabanlı One UI 9 dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Galaxy S24 serisi kullanıcıları için bu sürüm, yeni nesil Android deneyimine geçmeden önceki en stabil durak niteliğinde.

Galaxy AI nedir?

Samsung’un mobil cihazlar için geliştirdiği yapay zeka ekosistemidir. Samsung Galaxy AI, bulut tabanlı ve cihaz içi işlem yeteneklerini birleştirerek gerçek zamanlı çeviri, akıllı fotoğraf düzenleme ve metin analizi gibi özellikler sunar.

