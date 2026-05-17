Tecno, genişleyen akıllı telefon ürün gamına yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Google Play Console listelerinde ortaya çıkan standart Pova 8 modelinin ardından, serinin daha üst segmentte konumlanan Tecno Pova 8 Pro modeli de sertifikasyon süreçlerini tamamladı. Cihazın pazara girişi öncesinde, dikkat çekici bazı teknik detayları da kesinleşmiş oldu.

Geçtiğimiz yaz döneminde kullanıcılarla buluşan Pova 7 Pro’nun devamı niteliğindeki yeni telefon, hem TUV Rheinland hem de FCC bünyesinde kayıtlara girdi. Peki Tecno Pova 8 Pro, batarya kapasitesi ve teknik donanımıyla orta segmentte nasıl bir rekabet yaratacak?

Tecno Pova 8 Pro pil ve performans detayları

Sızdırılan ve onaylanan veriler, yeni cihazın donanım kimliğini netleştiriyor. Tecno Pova 8 Pro, TUV Rheinland ve FCC belgelerine göre 6.340 mAh değerinde nominal bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu değerin, ürünün pazarlama süreçlerinde 6.500 mAh tipik kapasite değeriyle tanıtılması bekleniyor.

Cihazın fiziksel boyutları ise 162 x 77 x 8 mm olarak doğrulanmış durumda. Bağlantı teknolojileri tarafında ise modern standartlar korunuyor; telefonda 5G desteğinin yanı sıra NFC, Bluetooth ve çift bant Wi-Fi gibi güncel özellikler yer alıyor. Günlük kullanımda bu batarya kapasitesi, yoğun senaryolarda dahi kullanıcıya uzun süreli bir deneyim vadediyor.

Depolama ve bellek tarafında ise başlangıç için güçlü bir seçenek öne çıkıyor. Sızıntılara göre, Tecno Pova 8 Pro modelinin 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip bir sürümü bulunacak. Elbette farklı ihtiyaçlara yönelik başka kapasite seçeneklerinin de piyasaya sürülmesi olası görünüyor.

Tecno Pova 8 Pro teknik özellikleri

İşlemci: Henüz netleşmedi (yüksek performanslı 5G yonga seti bekleniyor)

RAM: 12GB (Opsiyonel versiyonlar mevcut olabilir)

Depolama: 512GB

Batarya: 6.340 mAh (nominal), 6.500 mAh (tipik)

Boyutlar: 162 x 77 x 8 mm

Bağlantı: 5G, NFC, Bluetooth, çift bant Wi-Fi

