Samsung, popüler çizim uygulaması Penup için yayınladığı yeni sürümle kullanıcı deneyimini iyileştirecek birçok yeniliği kullanıma sundu. Samsung Penup güncelleme paketiyle birlikte, uygulamanın yetenekleri bir üst seviyeye taşınıyor. Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının yakından takip ettiği bu güncelleme, özellikle yaratıcı süreçleri kolaylaştıran işlevsel dokunuşlar içeriyor. Peki, Samsung Penup güncelleme sonrasında uygulamaya eklenen yeni araçlar Galaxy kullanıcıları için neler vadediyor?

Samsung Penup güncelleme kapsamında gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, uzun süredir talep edilen yatay mod desteğinin sisteme dahil edilmesi oldu. Artık ekranı yan çevirerek daha geniş bir çalışma alanında çizim yapmak mümkün hale geliyor. Kullanıcıların tasarım yaparken esneklik kazanmasını hedefleyen bu özellik, Galaxy Store üzerinden indirilebilen 3.9.22.23 sürümüyle aktifleşiyor.

Yeni sürüm sadece görüntüleme moduyla sınırlı kalmıyor. Uygulamaya eklenen yeni fırça desteği ve çift fırça (dual brush) seçeneği, dijital sanatçılara daha fazla doku ve ifade imkanı sunuyor. Lasso aracına eklenen otomatik seçim seçeneği ise karmaşık düzenlemelerin çok daha hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor.

Güncel sürüm numarası: 3.9.22.23

Erişim kanalı: Galaxy Store

Güncelleme kapsamı: Tüm dünyadaki Galaxy kullanıcıları

Taslak olarak dosya dışa aktarma (export) özelliği geldi.

Tüm veriler artık Samsung hesabı ile senkronize edilebiliyor.

Güncelleme, Galaxy Store içerisindeki menü ve ardından güncellemeler sekmesi üzerinden kontrol edilebilir.

Samsung Penup güncelleme işlemi, küresel çapta tüm desteklenen Galaxy cihazları için kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Çizim süreçlerinde akıcılığı artıran bu özellikler, uygulamanın profesyonel kullanım alanını genişletmeyi amaçlıyor. Özellikle Samsung hesabıyla senkronizasyon desteği, cihazlar arası geçişlerde kullanıcı verilerinin korunması noktasında kritik bir rol oynuyor.

