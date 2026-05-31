Amerikalı otomotiv devi Tesla, Çin pazarında otonom sürüş vaatleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Pekin’de görülen bir tüketici davası, şirketin kendi kendine sürüş iddialarına karşı açılan ilk toplu yasal savaş olarak kayıtlara geçti. FSD yazılımı için binlerce dolar ödeyen ancak bekledikleri teknolojiyi alamayan araç sahipleri soluğu mahkemede aldı. Peki Çin’de ilk duruşması gerçekleştirilen Tesla FSD davası, şirketin otonom sürüş stratejisini nasıl etkileyecek?

Çin’deki Tesla FSD davası neden kritik önem taşıyor?

Tesla FSD davası kapsamında, yazılım için 2019-2021 yılları arasında kişi başı yaklaşık 7 bin 800 dolar (56 bin yuan) ödeyen araç sahipleri dolandırıldıklarını iddia ediyor. Beijing News tarafından paylaşılan bilgilere göre, ilk olarak geçen eylül ayında 7 kişiyle başlayan yasal süreç, davacı sayısının 10’a yükselmesiyle genişledi. Davacılar, Tesla satış personeli ve Elon Musk’ın tam otonom sürüşün çok yakında geleceği yönündeki vaatleriyle yazılımı satın aldıklarını belirtiyor.

Yazılımın Çin’de kullanıma sunulmaya başlamasıyla gerçekler ortaya çıktı. Tesla’nın otonom sürüş yardımcısı, ülkede yalnızca HW4.0 donanımına sahip yeni araçlarda çalışıyor. Bu durum, 2019 ile 2023 yılları arasında üretilen ve HW3.0 donanımı taşıyan eski araç sahiplerinin kapsam dışı kalmasına neden oldu.

Davacılar, yazılımın Çin’de resmi onay almadığını ve pazarlama kampanyalarında vaat edilen özellikleri sunamadığını savunuyor. Şirketin, araç satışlarını artırmak amacıyla donanım yetersizliklerini gizlediği de iddialar arasında yer alıyor. Yaşanan bu durum, eski nesil Tesla sahipleri için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Üç katı tazminat talebi ve yasal riskler

Çin Tüketici Haklarını Koruma Kanunu kapsamında hareket eden davacılar, sadece ödedikleri paranın iadesini istemiyor. Çin yasalarındaki dolandırıcılık cezası uyarınca ödenen bedelin tam üç katı tazminat talep ediliyor. Bu durum, Tesla için finansal açıdan büyük bir riskin kapısını aralıyor.

Tesla ise duruşmada iddiaları reddederek otonom sürüş özelliklerinin bir kısmının tamamen, bir kısmının ise kısmen çalıştığını savundu. Ancak şirketin duruşmadan kısa süre önce yazılımın adını Çin pazarında ‘Tesla Destekli Sürüş’ olarak değiştirmesi, isim karmaşasını kabul ettiğini gösteriyor.

Küresel davalar ve HW3.0 kullanıcıları

Çin’de HW3.0 bilgisayarına sahip yaklaşık 1 milyon Tesla aracı bulunduğu tahmin ediliyor. Mahkemenin davacılar lehine karar vermesi halinde, emsal karar diğer milyonlarca kullanıcıyı da harekete geçirebilir. Bu senaryo, şirkete milyarlarca dolarlık yeni tazminat davaları olarak geri dönecektir.

Tesla’nın başı sadece Çin’de değil, küresel ölçekte de dertte. Şirket dünya genelinde Autopilot ve FSD iddiaları yüzünden 14,5 milyar dolara varan davalarla karşı karşıya bulunuyor. ABD’de devam eden toplu davaların yanı sıra yakın zamanda Teksas’taki bir kullanıcı da benzer bir vaat davasını kazandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla FSD davası ile Çin'deki kullanıcıların başlattığı bu süreç sizce küresel pazardaki diğer davaları nasıl etkiler?