Giyilebilir teknoloji pazarında donanım döngüleri giderek kısalıyor. Çinli üretici, onuncu neslin Pro versiyonunu daha yeni tanıtmışken şimdiden Xiaomi Smart Band 11 için resmi onay adımlarını atmaya başladı. Cihazın Asya’daki veri tabanlarında listelenmesi, Xiaomi Smart Band 11 çıkış tarihi hakkında da somut bir lansman penceresi oluşturuyor. Peki bütçe dostu kategorinin hakimi konumundaki Xiaomi Smart Band 11 serisi, önceki neslin satış ivmesini sürdürebilecek mi?

Xiaomi Smart Band 11 için Asya pazarında ilk onaylar alındı

Resmi kurumlara yansıyan kayıtlara göre Xiaomi Smart Band 11, Tayvan ve Singapur haberleşme ajanslarının veri tabanlarında M2561B1 model numarasıyla göründü. Bir önceki nesil olan Smart Band 10 serisinin M2551 kodunu taşıdığı düşünüldüğünde, listelenen bu yeni donanımın on birinci nesle ait olduğu kesinleşmiş durumda. Henüz resmi sertifika dosyalarında cihazın sahip olacağı ekran boyutu, batarya kapasitesi veya sensör teknolojisi gibi detaylar yer almıyor.

Lansman takvimi açısından şirketin geçmiş stratejilerini tekrar etmesi yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında tüketicilerle buluşan onuncu nesil referans alındığında, yeni serinin de yaz ayları ortasında, en geç yaz bitiminde vitrinlere çıkacağı öngörülüyor. Markanın cihaz portföyünü ne kadar geniş tutacağı şimdilik netlik kazanmasa da, seriye uygun fiyatlı bir seçeneğin ekleneceğine dair iddialar güçleniyor.

Sızıntılara göre teknoloji devi, en son dokuzuncu nesilde piyasaya sürdüğü giriş seviyesi donanımını yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda, daha temel işlevler arayan kullanıcılar için Xiaomi Smart Band 11 özellikleri kırpılmış bir Active sürümünün raflarda yer bulması bekleniyor. Yeni akıllı bileklik serisi Türkiye pazarına giriş yaptığında, cihazın erişilebilir fiyat etiketi güncel kur dalgalanmalarına karşı rekabet avantajını korumasında belirleyici olacak.

