Tesla, Kanada pazarında sunduğu yeni Tesla Model 3 Premium RWD versiyonu için teknik özellik bildirimlerinde bir dizi değişikliğe giderek tüketicilerin dikkatini çekti. Mayıs ayı başında satışa sunulan ve 39.490 CAD başlangıç fiyatıyla dikkat çeken bu elektrikli araç modeli, kısa bir süre içerisinde 0-100 km/s hızlanma verisini üç kez güncelledi. Peki, Şanghay üretimi bu yeni Tesla Model 3 versiyonunun performans değerlerindeki bu değişim kullanıcıları nasıl etkiliyor?

Tasarım ve üretim kökeni

Kanada’da piyasaya sürülen Tesla Model 3, şirketin Çin’deki Giga Shanghai tesislerinde üretiliyor. Bu stratejik adım, yeni gümrük vergisi düzenlemeleriyle birlikte aracın bölgedeki fiyatını rekor seviyede aşağı çekilmesine olanak tanıdı. Ancak üretimin Fremont yerine Şanghay’a kaydırılması, teknik spesifikasyonların doğruluğu konusunda bir belirsizlik sürecini beraberinde getirdi.

Lansman döneminde 4.2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresiyle duyurulan araç, kısa süre içinde 5.2 ve ardından 6.2 saniye olarak güncellendi. Bu durum, aracın teknik altyapısının pazarlama verileriyle uyum sorunu yaşadığını ortaya koyuyor.

Motor seçenekleri ve teknik veriler

Yeni Tesla Model 3 Premium RWD modeli, önceki Fremont üretimi versiyonlardan farklı bir arka sürüş ünitesiyle donatıldı. Araçta 194 kW güç ve 340 Nm tork üreten 3D7 kodlu motor tercih ediliyor. Önceki modellerde kullanılan 3D6 kodlu ünitenin 220 kW güç ve 440 Nm tork sunduğu göz önüne alındığında, mevcut verilerdeki düşüşün temel sebebi netleşiyor.

Buna ek olarak, araçta kullanılan Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya kimyası, NMC hücrelere göre daha düşük pik deşarj oranları sunuyor. Bu tercih, aracın maliyetini düşürüp dayanıklılığını artırırken, performans açısından bir ödün verilmesini zorunlu kılıyor. 6.2 saniyelik hızlanma süresi, Avrupa pazarında benzer LFP bataryaya sahip modellerle de paralellik gösteriyor.

Donanım ve özellik özeti

Motor: 3D7 arka ünite (194 kW, 340 Nm)

Hızlanma (0-100 km/s): 6.2 saniye

Şarj gücü: 175 kW (Lansman sonrası güncellenen değer)

Batarya garantisi: 160.000 km

Üretim yeri: Giga Shanghai

Satış bilgisi

Tesla Model 3 Premium RWD – Standart: 39.490 CAD

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla Model 3 için yapılan bu teknik veri değişikliklerini güven sarsıcı buluyor musunuz?