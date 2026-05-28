Çinli üretici NIO, ülkenin en büyük bataryalı elektrikli SUV modeli olan yeni amiral gemisi NIO ES9 modelini resmi olarak tanıttı. Dev boyutları, lüks iç mekanı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan bu araç, özellikle premium yönetici sınıfını hedefliyor. Peki yeni NIO ES9, agresif fiyat politikası ve batarya kiralama modeliyle lüks segmentte dengeleri değiştirebilir mi?

Çin’in en büyük elektrikli SUV modeli NIO ES9 yollara çıkıyor

Amiral gemisi yönetici sınıfı SUV modeli NIO ES9, 5.365 mm uzunluğu ve 3.250 mm aks mesafesiyle Çin’in en büyük elektrikli otomobili unvanını alıyor. Geniş bir iç hacim sunan araç, üç sıra koltuk düzeniyle seyahat eden tüm yolculara lüks bir konfor alanı vadediyor. Şirket, kabin içindeki diz ve baş mesafesinin kendi sınıfında standartları belirleyeceğini iddia ediyor.

Performans tarafında çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araç, toplamda 520 kW (697 beygir) güç ve 700 Nm tork üretiyor. Bu yüksek güç çıkışı sayesinde dev SUV, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede ulaşabiliyor. Araçta kullanılan 102 kWh kapasiteli CATL batarya paketi ise Çin normlarına (CLTC) göre 620 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

NIO’nun yeni nesil 900V yüksek voltaj mimarisi üzerine inşa edilen model, 5C ultra hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca markanın küresel pazardaki en büyük avantajı olan ve sadece 3 dakika süren batarya değişim (Battery Swap) teknolojisi de bu araçta yer alıyor. Hızlı şarj istasyonlarında beklemek istemeyen kullanıcılar için batarya değişim ağı pratik bir alternatif oluşturuyor.

NIO ES9 fiyatı ve batarya kiralama avantajı

NIO, yeni modelinin fiyatını nisan ayında açıklanan ön satış rakamlarının yaklaşık 30.000 RMB altına çekerek pazarda agresif bir hamle yaptı. Aracın başlangıç fiyatı 498.000 RMB (yaklaşık 69.000 dolar) olarak belirlendi. Ancak kullanıcılar bataryayı satın almak yerine kiralamayı (BaaS) tercih ederse, giriş fiyatı 390.000 RMB (yaklaşık 54.000 dolar) seviyesine kadar düşüyor.

Batarya kiralama seçeneği, başlangıç fiyatını yaklaşık 15.000 dolar aşağı çekerek aracı oldukça rekabetçi bir konuma getiriyor. Bu sayede model, küresel pazarda 80.000 doların üzerinde satılan BMW iX ve Mercedes-Benz EQS SUV gibi rakiplerine doğrudan meydan okuyor. Çinli üretici, yüksek marjlı bu segmentte pay kaparak karlılığını artırmayı hedefliyor.

Üst düzey teknoloji ve lüks makam koltukları

Aracın ikinci sırasında 42 noktalı masaj sistemine sahip sıfır yerçekimli yönetici koltukları yer alıyor. Sadece 17 milisaniyede şeffaftan opak hale gelebilen akıllı kararan camlar ise yolculara yüksek gizlilik sunuyor. Arka bölümde konumlandırılan çift 16 inç ekran, toplantı sistemi ve manyetik çay tepsisi, özellikle şoförlü kullanım senaryolarını destekliyor.

Teknoloji tarafında ise 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yerli akıllı sürüş çipi NX9031 ve 48V entegre hidrolik aktif süspansiyon öne çıkıyor. Arka tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde devasa gövdeye rağmen dönüş yarıçapı sadece 5,4 metrede kalıyor. Ayrıca kabinde 3.020 watt gücünde 47 hoparlörlü gelişmiş bir ses sistemi bulunuyor.

NIO, 2026 yılının ilk çeyreğindeki güçlü büyümesinin ardından nisan ayında teslimat hızında belirgin bir yavaşlama yaşadı. Şirket CEO’su William Li, yılın ikinci yarısındaki büyümeyi bu yeni amiral gemisi modelinin sırtlayacağına inanıyor. Basketbol efsanesi Yao Ming’in de lansmanda yer alması, aracın Çin iş dünyası için bir statü sembolü olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

