Telegram CEO’su Pavel Durov, Telegram Premium‘un bu ay başlayacağını duyurdu. Bir süredir premium söylentileri vardı, ancak şimdi onaylandı. Ek olarak Telegram’da ücretsiz olan özellikler artık ücretsiz kalacak, ancak premium için ödeme yapanlar ek özellikler, daha yüksek hızlar ve daha fazla kaynak elde edecek.

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Telegram Premium’da olacak bazı özellikler hakkında bilgilerde ortaya çıkmıştı. Bunlara 4 GB dosya paylaşım limiti, biyografide daha fazla sembol desteği, daha yüksek indirme hızları, sesli mesajların yazıya dökülmesi, premium çıkartmalar, profil rozeti, gelişmiş sohbet yönetimi ve daha fazlası dahildir. Tüm bunların aylık 4,99 dolara mal olacağı ortaya çıkmıştı, ancak firma bunu henüz doğrulamadı.

Durov yaptığı açıklamada, firmanın halka açık birden çok kanalda gizlilik odaklı reklamları denediğini ve bu denemelerin umulandan daha başarılı olduğunu söyledi. Ancak, Telegram’ın öncelikli olarak kullanıcıları tarafından bir premium abonelik modeliyle finanse edilmesinin daha iyi olacağına karar verdi.

Premium abonelik, çalışmaya devam etmesine yardımcı olacak bir gelir akışına sahip olacağı için Telegram’ı daha uygulanabilir bir şirket haline getirecek. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.