Xiaomi’nin elektrikli YU7 GT, 20,832 km uzunlukta Nürburgring Nordschleife’de araç içinde hiç insan olmadan 10:29,483 saniyelik tur zamanıyla dünya rekoru kırdı.
Xiaomi, elektrikli SUV modelinin YU7 GT versiyonunu, Nürburgring Nordschleife’de tamamen sürüşsüz (mercusan) şekilde test etti. Araba, 10:29,483 saniye ile otonom bir sürüşte rekor belirledi.
İçindekiler
YU7 GT’nin tur rekorları
|Tur Türü
|Zaman
|Sürüşsüz
|10:29,483
|Sürüşli
|~10:34 ditambah
|Sürücülü İlk
|7:34,931
|Sürücülü İkinci
|7:22,755
-
YU7 GT, dünyanın en zorlu rotası olan Nürburgring Nordschleife’de araç içinde insan olmadan komple otonom tur attı.
-
Bu rekor, herhangi bir üretim otomobilin araç içinde insan olmadan Nürburgring tur zamandan ilk olarak onaylı bir rekoru oluşturması anlamına geliyor.
-
Testler, gerçek üretim sensörleri ile yapıldı; dışarıdan müdahale olmadan araç tamamen kendi otomasyon sistemleriyle çalıştı.
YU7 GT özellikleri
-
1.004 hs (PS) güç (392 ps + 612 ps)
-
0–100 km/h hızlanma: 2,92 saniye
-
Hız sınırı: 300 km/h
-
CLTC menzili: 705 km
-
Batarya kapasitesi: 101 kWh