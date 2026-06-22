YU7 GT, dünyanın en zorlu rotası olan Nürburgring Nordschleife’de araç içinde insan olmadan komple otonom tur attı .

Bu rekor, herhangi bir üretim otomobilin araç içinde insan olmadan Nürburgring tur zamandan ilk olarak onaylı bir rekoru oluşturması anlamına geliyor.