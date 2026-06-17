Audi, 20 yıllık serinin dördüncü nesil Allroad modelini ilk kez plug-in hibrit seçeneğiyle tanıttı; 362 beygir güç, 500 Nm tork ve yükseltilmiş havalı süspansiyonla SUV’lara güçlü bir station-wagon alternatifi sunuyor.
SUV modellerine en güzel alternatif olarak konumlanan yeni Audi A6 Allroad quattro, resmi tanıtımı yaklaşan modelin fotoğrafları ve teknik detaylarıyla dikkat çekiyor. Model, ilk kez şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle satışa çıkarılan Allroad serisinin ilk plug-in hibrit üyesi.
İçindekiler
Motor seçenekleri ve performans
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Plug-in hibrit (benzinli + elektrik):
2 litrelik turbolu benzinli motor ile elektrik motoru bir araya geliyor; kombine 362 beygir güç ve 500 Nm tork sağlanıyor.
0–100 km/s hızlanma: 5,5 saniye.
20,7–25,9 kWh kapasiteli batarya ile tamamen elektrikli olarak 95 km menzil.
11 kW AC şarj desteğiyle batarya yaklaşık 2,5 saatte tam dolduruluyor.
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V6 TDI dizel (hafif hibrit):
3.0 litrelik altı silindirli V6 TDI dizel motor 295 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor.
0–100 km/s hızlanma: 5,4 saniye.
48V sistemi üzerinden ek 24 beygir destek sağlıyor.
Her iki modelin maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış.
Araç tasarım ve donanım özellikleri
A6 Allroad, standart (4×4) tüm tekerlekten çekiş sistemi, adaptif havalı süspansiyon ve artırılmış yerden yükseklik ile öne çıkıyor.
Standart Avant modeline göre 111 mm daha geniş gövde ve yerden 34 mm daha yüksek konumlanıyor; aktif havalı süspansiyon belirli durumlarda aracı daha da yükseltebiliyor.
Dönüşleri kolaylaştıran hareketli arka aks sistemi standart olarak sunuluyor. 21 inç jantlarla alınabilen Quattro modeli, dört çeker performansına sahip.
Fiyat ve satış bilgileri
New Audi A6 Allroad Quattro için Avrupa’da siparişler 18 Haziran’da açılıyor. İlk teslimatların sonbahar aylarında başlaması planlanıyor.
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V6 TDI versiyonu: 77.250 euro başlangıç fiyatı
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Plug-in hibrit versiyonu: 80.250 euro başlangıç fiyatı
Almanya’da 77.250 euro başlangıç fiyatına sahip olacak yeni model, ileride Türkiye’de de satışa sunulabilir.