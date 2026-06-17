A6 Allroad, standart (4×4) tüm tekerlekten çekiş sistemi, adaptif havalı süspansiyon ve artırılmış yerden yükseklik ile öne çıkıyor.

Standart Avant modeline göre 111 mm daha geniş gövde ve yerden 34 mm daha yüksek konumlanıyor; aktif havalı süspansiyon belirli durumlarda aracı daha da yükseltebiliyor.

Dönüşleri kolaylaştıran hareketli arka aks sistemi standart olarak sunuluyor. 21 inç jantlarla alınabilen Quattro modeli, dört çeker performansına sahip.