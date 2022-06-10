İngiltere’nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Apple‘ın ve Google‘ın kendi platformlarındaki mobil tarayıcı uygulamaları hakkında bir soruşturma başlatmayı planlıyor. Sonuç olarak Apple, Safari’ye tam teşekküllü alternatiflere izin vermek zorunda kalabilir. Şu anda Apple, iOS ve iPadOS’ta diğer tarayıcılara izin veriyor, ancak Apple’ın tarayıcı motorunu kullanmaları gerekiyor.

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Bir araştırmayla ilgili danışma kararı, Apple ve Google’ın mobil ekosistemler üzerinde “etkili bir ikili“ye sahip olduğunu tespit eden bir yıl süren çalışmanın ardından geldi. Bu güçle CMA, cihazlarda işletim sistemleri, uygulama mağazaları ve web tarayıcıları üzerinde tam kontrole sahip olduklarını söyledi.

Apple ve Google’ı platformlarında daha liberal olmaya zorlamak bazılarına kesinlikle çekici gelse de, birçok insanın neden iPhone’ları sevdiğini hatırlamak önemlidir. Apple’ın ekosistemi üzerindeki kontrolünü gevşeterek, kullanıcıları tarayıcıların çökmesi veya daha yavaş çalışması gibi daha az hoş deneyimlere açma potansiyeline sahiptir. Ayrıca bazı web sitelerinin üçüncü taraf tarayıcılarla düzgün çalışmama ihtimali de vardır.

Planları hakkında yorum yapan CMA CEO’su Andrea Coscelli şunları söyledi:

“İnsanların cep telefonlarını nasıl kullandıklarına gelince, Apple ve Google tüm kartları elinde tutuyor. Hizmetlerinin ve ürünlerinin çoğu ne kadar iyi olursa olsun, mobil ekosistemler üzerindeki güçlü kavrayışları, İngiliz teknoloji sektörünü geride bırakarak ve seçenekleri sınırlayarak rakiplerini dışarıda bırakmalarına olanak tanıyor.”

Tarayıcı durumuna ek olarak, CMA, Apple’ın App Store’dan bulut oyun hizmetlerini engellemesinden memnun değil. CMA, oyun uygulamalarının Apple’ın gelirinin büyük bir parçası olduğunu ve bulut oyunlarının bir tehdit oluşturduğunu kabul etti. Yine de düzenleyici, mobil kullanıcıların bulut oyunlarının avantajlarını kaçırmaması için şirketin bulut oyun hizmetlerine App Store’a girmesine izin verme konusunda istekli görünüyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.