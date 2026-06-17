Apple, kulaklık sapına yerleştirilen kızılötesi kameralarla kullanıcı çevresini analiz eden ve Siri’ye görsel bağlam sağlayan yeni nesil AirPods Pro modelini 2027 yılının sonlarında özel iPhone modelleriyle birlikte tanıtmayı planlıyor.
Apple, 20. yıla özel iPhone 17 ailesi ve yeni nesil katlanabilir iPhone modelleri için hazırlıklarını sürdürürken, asıl büyük sürprizi kimsenin beklemediği bir aksesuara saklıyor olabilir. Şirketin giyilebilir cihazı AirPods için sızdırılan “kameralı model” iddiası teknoloji dünyasına bomba gibi düştü.
İçindekiler
Kameralı AirPods Pro: Ne zaman ve hangi cihazlarla?
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İddiaya göre Apple, 2027 yılının sonlarında 20. yıl özel iPhone ve yeni nesil katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılması beklenen kameralı AirPods üzerinde çalışıyor.
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Daha önce çeşitli kaynaklar kameralı AirPods’un 2026’da gelebileceğini öne sürmişti; ancak Apple’ın yapay zekâ alanında süregelen zorlukları ve kullanıcının çevresindeki nesneleri tanımlayabilecek görsel modeller geliştirme ihtiyacı cihazın ertelenmesine yol açtı.
Kamera: Fotoğraf çekmek için değil, bağlam sensörü olarak
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Apple’ın giyilebilir cihazı olacağı söylenen bu AirPods’taki kameralar fotoğraf veya video çekmeyecek; bunun yerine kullanıcının çevresine dair bilgileri Siri’ye iletecek.
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Siri, nesneler ve kullanıcının baktığı şeyler hakkındaki soruları yanıtlayabilecek.
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Bağlama dayalı hatırlatıcılar ve yürüyüş sırasında geliştirilmiş adım adım yön tarifleri de potansiyel özellikler arasında.
Görünüm ve tasarım detayları
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AirPods’un mevcut AirPods Pro 3’e benzer bir görünüme sahip olacağı, ancak kulaklığın sapına kameraların yerleştirileceği belirtiliyor.
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Cihazda yer alan bir ışık, kameraların Siri’ye veri aktardığı anlarda çevredekileri bilgilendirecek.
Zamanlama ve test süreci
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Bloomberg’e göre üç cihaz da iOS 28 ile test ediliyor; ancak zamanlama “değişken olmaya devam ediyor ve değişebilir”.
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Apple’ın ayrıca “en erken gelecek yılın sonlarında” gelebilecek akıllı gözlükler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor; bu da AirPods ile gözlüklerin yaklaşık aynı dönemde tanıtılabileceği anlamına geliyor.
AirPods Pro 3: Nabız ve sıcaklık sensörleri
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AirPods Pro 3, son iddiaya göre nabız ve sıcaklık ölçümü için iki yeni sensörle donatılacak.
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AirPods’u birer sağlık cihazı hâline getirmek için önemli adımlar atan Apple, modelin şarj kutusunu AirPods Pro 2’den biraz daha ufak tasarlamış ve kapasitif bir butonla donatmış olabilir.
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Apple’ın 9 Eylül 2026 etkinliğinde AirPods Pro 3’ü tanıtması bekleniyor.