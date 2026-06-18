Evcil hayvan ebeveynliği, büyük bir sevginin yanı sıra her gün tekrarlanan sabırlı bir bakım rutinini de beraberinde getirir. Yoğun iş temposu ve günlük koşturmacanın ardından eve dönen babalar için kedi kumu temizlemek, sevdiklerine ve kendilerine ayıracakları değerli zamandan çalmaktadır. Geleneksel temizlik yöntemleri hem ev içinde toz ve koku oluşumuna yol açar hem de evcil hayvan sahiplerinin günlük mesaisini artırır. Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğüyle yer alan Petkit Purobot Max Pro 2 Akıllı Kedi Tuvaleti, bu zahmetli süreci tamamen mekanize ederek babalara aradıkları pratikliği ve konforu sunuyor.

Zahmetsiz Temizlik ve Akıllı Sağlık Takibi Kum kutusunu düzenli olarak temizlemek ve filtrelemek, ev içi hijyeni korumak için zorunludur. Petkit Purobot Max Pro 2, kedinin giriş çıkışını otomatik olarak algılayarak temizlik döngüsünü kendi kendine başlatır. Cihazın iç yapısında bulunan 210 derece geniş açılı HD kamera ve yapay zeka destekli analiz mekanizması, sadece temizlikle kalmayıp kedinin tuvalet sıklığını ve davranışlarını da yakından takip eder. Toplanan bu veriler, kedi sahibi babaların evcil hayvanlarının sağlık durumunu akıllı telefon uygulaması üzerinden kolayca gözlemlemesine imkan tanır. Böylece babalar, manuel temizlik süreçleriyle vakit kaybetmeden evdeki hijyeni ve patili dostlarının sağlığını kontrol altında tutabilir.

Koku İzolasyonu ve Geniş Atık Haznesi Evcil hayvan bakımında en büyük konfor, ev içindeki hava kalitesinin sürekli temiz kalmasıdır. Cihazın sahip olduğu üç katmanlı koku kilitleme sistemi, atık haznesi içerisindeki amonyak moleküllerini izole ederek kötü kokuların dışarı sızmasını kesin bir şekilde engeller. 8 litrelik geniş çöp kutusu, tek bir kedi için 17 güne kadar temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yapısal avantaj, babaların tatil veya iş seyahatlerinde bile arkalarında temiz ve kokusuz bir ev bırakmalarını sağlar.

Petkit Purobot Max Pro 2, evdeki temizlik yükünü tamamen üstlenerek babaların patili dostlarıyla daha fazla kaliteli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Ürün, EVOFONE’un Türkiye genelindeki orijinal yedek parça ve geniş servis altyapısı güvencesiyle uzun ömürlü bir Babalar Günü hediyesi olarak öne çıkıyor.