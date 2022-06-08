Geçen yıl, Telegram CEO’su Pavel Durov, şirketin mesajlaşma uygulamasının ücretli bir sürümünü geliştirdiğini duyurdu, ancak o sırada herhangi bir miktar açıklanmadı. Yeni bilgilere göre yeni sürümde bulunacak özellikleri ve lansman fiyatını gösteren bir sızıntı ortaya çıktı.

Telegram Premium 4,99 ABD doları için piyasaya sürülecek ve tonlarca ekstra özellik, özel ayrıcalık ve hatta özel emojiler sunacak. Örneğin, 4 GB‘a kadar artan yükleme limiti, sınırsız indirme/yükleme hızı, gruplar ve kanallar için oluşturulan 20’ye kadar ortak klasör, 1000 kanala kadar katılma yeteneği ve 10 sohbete kadar pin limiti gibi özellikler sunabilir. Aynı özellikler ücretsiz sürümün kullanıcıları için de mevcuttur, ancak bunlar daha sınırlıdır.

Ücretli sürümün en iyi özelliklerinden biri de sesi metne dönüştürme, yani gönderilen sesli mesajların yazıya dökülebilmesidir. Yani çok uzun bir ses dinlemek istemiyorsanız “sesli mesajı okuyabilirsiniz”.

Ayrıca bkz: Microsoft, Windows 11 22H2’yi Sürüm Önizleme Kanalında Kullanıma Sundu!



Telegram Premium’daki Yenilikler

Kullanıcılar ayrıca normalde sunulan 70 karakterin aksine 140 karaktere kadar biogrofi yazısı sunabilir. Ayrıca Premium sürüm reklam göstermeyecek. Diğer olasılıkların yanı sıra varsayılan klasörü yapılandırmak, yeni sohbetleri kaydedilmemiş kişilerden otomatik olarak gizlemek için gelişmiş bir sohbet yönetimi özelliği bile sağlar.

Telegram Premium tüketicileri profillerinde bir rozetle tanımlanacak ve animasyonlu avatarları kullanabilecekler. Uygulamayı akıllı telefonun ana ekranında görüntülemek için farklı simgeler de sunulacak.

Sızıntıya göre, 400 GIF, 10 favori çıkartma ve kanallar ve gruplar için 20 genel bağlantıya kadar sınırı artırmanın yanı sıra aynı uygulamaya dört adede kadar hesap eklemek de mümkün olacak.

Şimdiye kadar Telegram, sızıntı tarafından yayınlanan bilgilerin hiçbirini doğrulamadı. Neyse ki, premium sürümün yakında çıkması bekleniyor. Neler düşünyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.