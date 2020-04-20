Teknoloji STK’ları Salgınla Mücadeleyi Konuşuyor!

realme, Covid-19 salgını nedeniyle 6 serisi ile birlikte Buds Air kulaklıklarını bugün Youtube kanalından yayınladığı video ile duyurdu. realme 6 serisi Ürün Müdürü Denny Baker’ın anlatımıyla gerçekleşen online lansmanda ürünlerin fiyatları ve satış tarihleri belli oldu.

İlginizi çekebilir: Realme 6i kutu açılışı & ilk izlenimler

reklam

Cesaret ve mükemmel deneyimin esas alındığı tasarımların yanı sıra 6 kamera ve güçlü performans özellikleri ile öne çıkan realme 6 serisi Türkiye’de bugün tanıtıldı. Kurulduğu günden bu yana kısa zamanda büyük bir başarı yakalayan markanın yeni serisi birçok ilki bir arada sunuyor.

Dünyanın ilk Helio G80 yonga setine sahip realme 6i’nin yanı sıra, marka seride yer alan yeni amiral gemisi realme 6’yı da teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Markanın yeni ürünlerinin satış fiyatları; realme 6i 2.399 TL, realme 6’nın 4GB+128GB hafıza seçeneği 2.999 TL, realme 6 8GB+128GB hafıza seçeneği 3.199 TL ve realme 6 pro 3.899 TL olarak duyuruldu. Merakla beklenen Buds Air’in fiyatı ise 549 TL olarak açıklandı.

realme, yeni ürünlerini tanıtırken çarpıcı kampanyasıyla firma, fanlarını da unutmadı. Online kanallarda ön sipariş ile satışa sunulan telefon serisi mutlu eden bir kampanya ile geldi. Ön siparişle realme 6i 1.799 TL, realme 6 Pro 3.199 TL, realme 6 4GB+128GB ile 2.399 TL olarak fanlarıyla buluşacak. Aynı zamanda realme 6 Pro almak isteyen kişilere Buds Air’da da ayrıcalıklar sunuluyor. realme 6 Pro ve Buds Air ikilisi 3.598 TL olarak kullanıcılara sunulacak.

64 MP kameralı yeni amiral gemisi; realme 6

MediaTek Helio G90T ile güçlendirilen realme 6, inanılmaz bir akıllı telefon oyun deneyiminin tam merkezinde olacak şekilde tasarlandı. 12 nm’lik işlem kullanan işlemci, realme 6’yı daha güçlü ve verimli bir cihaz yapıyor. En son güncellemelere sahip işlemci, grafik kartı, süper hızlı RAM ve güçlü yapay zeka kombinasyonu ile realme 6, mobil oyun severlere sorunsuz bir deneyim getiriyor.

Yeni geliştirilen 30W hızlı şarj ile, realme’nin 4300mAh pili 60 dakika içinde tamamen şarj oluyor. Zorlu oyun koşullarında dahi, 30W’lık hızlı şarj sayesinde pil, 60 dakikada yüzde 55’lik şarj seviyesine çıkabiliyor. realme 6, 90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6,5 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran içerir, bu da ekranın her kaydırma işleminde kesintisiz ve pürüzsüz bir görsel deneyim sağlıyor. Mükemmel bir ekran-gövde oranı ile üstün bir görsel deneyim sunuyor. Ekran ayrıca daha iyi koruma için Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış.

16MP Ultra net ön kamera, F2.0 diyafram açıklığının yanı sıra, Bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikleri ile tüm selfie ihtiyaçlarına cevap verecek. Farklı cinsiyetler, cilt tipleri ve yüz şekilleri için geliştirilmiş bir güzellik algoritması sayesinde kullanıcının cildini doğal ve hassas gösteren selfieleri kolaylıkla çekmesine imkan sağlar.

Yeni amiral gemisi realme 6, ayrıca 64MP’lik ana kamera, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera, makro lens ve siyah & beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Kullanıcılar manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini yakalamasını sağlayan geniş açı moduna geçmek için tek bir tıklama yapmaları yeterli. 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.

realme 6 iki renk seçeneğiyle satışta!

realme 6 Kuyruklu yıldız Mavisi, Kuyruklu Yıldız Beyazı renkleriyle duyuruldu. realme 6’nın 4GB+128GB seçeneği 2.999 TL ‘yken, realme 6 8GB+128GB 3.199 TL satış fiyatıyla duyuruldu.

Telefonda, 4GB+128GB hafıza seçeneği ön sipariş kampanyası ile 2.399 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada, Trendyol, N11 kanallarından satışa sunulacak.

Qualcomm Snapdragon 720G’ye sahip ilk akıllı telefon realme 6 Pro

realme 6 Pro, dünyada Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefonu. 8 nm’lik işlem gücü ile bu işlemci, cihazı daha güçlü ve verimli bir hale getiriyor. 30W hızlı şarj ile, 4300mAh pili 60 dakikada tamamen şarj ederken, zorlu oyun koşullarında bile aynı sürede yüzde 62’lik şarj seviyesine çıkabiliyor.

90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6.6 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran’la gelişmiş bir görsel deneyim sunan realme 6 Pro’nun ekranı daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış durumda.

realme 6 Pro’da tam 6 kamera bulunuyor!

realme 6 Pro, 16MP Sony geniş açılı ana kamera’nın yanı sıra IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte geliyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebilir.

Yeni amiral gemisi 6 Pro ayrıca 64MP ana kamera, 12MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahiptir. 6 Pro, Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Modu’na sahip Nightscape 3.0 özelliğine de sahip.

realme 6 Pro, Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı renkleri ile 3.899 TL satış fiyatıyla duyuruldu. 6 Pro’nun ön siparişle kampanyalı fiyatı 3.199 TL olarak bekleyenleriyle buluşacak. Aynı zamanda 6 Pro ve Buds Air ikilisine sahip olmak isteyen kişiler 3.598 TL ile bu iki ürüne sahip olabilecek. Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada, Trendyol, N11 kanallarından sunulacak.

Dünyanın ilk Helio G80 yonga seti; realme 6i

realme 6i, gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80‘den alıyor. 6.52 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 720×1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

6i’nin 48MP AI Dört Kamera daha iyi bir işleve ve deneyime sahiptir; özellikle 16MP Süper Net Selfie, her zaman ve her yerde fotoğraf çekmenizi sağlar. Süper gece manzaralarının anahtarı; AI teknolojisi ve çoklu çerçeve sistemi teknolojisinin kombinasyonu ile gürültü azaltma, el titremesi, vurgu bastırma ve dinamik aralık iyileştirme sağlıyor. 8MP büyüklüğündeki ultra geniş açılı kamera ile 2MP makro çekim kamerası ve 2MP çözünürlükte ki derinlik sensörüne sahip.

5000mAh’lık bataryaya sahip olan telefon USB Type-C bağlantısı sayesinde 18W hızlı şarj edilbiliyor. Ayrıca micro usb kablo ile de şarj edilebilen cihaz bu kablo ile 10W hız ile şarj olacak.

Süt beyazı ve yeşil çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. 6i ön siparişle kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunulacak.

Çift kanallı iletim sistemi ile güçlü bir ses; Buds Air

Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile Buds Air, kulakiçi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini %51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.

Bunun yanı sıra Buds Air, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.

Akıllı cihazda, kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile relame Buds Air kullanımda olup olmadığını anlayıp, kula ğınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise keyif kaldığı yerden devam ediyor.

Buds Air beyaz rengi ile bekleyenleriyle buluşacak. 549 TL satış fiyatıyla duyurulan Buds Air; ön satışla Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından satışa sunulacak.

17 saate kadar pil ömrü

realme Buds Air, tüm kablolardan kurtulacağınız gerçek bir “wireless” deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Kulakiçi kualklıklarınızı şarj etmek için, içerisinde bulunduğu kutuyu 10W Kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli. Dileyen kullanıcılar Type- C şarj kablosu da kullanabilir. Kasanın ön tarafında bulunan LED ışıklar ise size gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumunu ise telefondaki uygulamadan görebileceksiniz.