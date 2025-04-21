Temu erişim engeli gelebilir. Temu erişim engeli ne zaman başlayacak? 1 Nisan 2025 itibari ile yürürlüğe giren yeni düzenleme, yurt dışından Türkiye pazarına satış yapan firmalara önemli bir yükümlülük getirmişti. Bu durumun ardından Temu’ya erişim engeli getirilebilir.

Temu erişim engeli mi geldi? Temu Türkiye erişim engeli gelebilir

Yeni yönetmelikle beraber Temu dahil olmak üzere birçok yurt dışı merkezli e-ticaret platformuna, Türkiye’de resmi temsilcilik kurmaları gerektiği bildirildi. Gelen bilgilere göre, Temu bu yükümlülüğü yerine getirmemekte ısrarcı. Bu da platforma yönelik Temu erişim engeli ne zaman gelecek sorusunu gündeme taşıdı.

Ticaret Bakanlığı, yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara yönelik BTK üzerinden erişim engeli başlatabileceğini açıkladı. Sürecin ilk adımında BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildiride bulunacak, ardından karar 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine sunulacak.

Hakim, bu başvuruyu en geç 48 saat içinde karara bağlayacak. Eğer Temu erişim engeli onaylanırsa, platforma Türkiye’den erişim tamamen kesilebilir. Kararın ardından, ilgili şirketin 7 günlük itiraz süresi bulunuyor.

Bakanlık yetkilileri, bu adımın tüketici haklarının korunması ve denetim süreçlerinin şeffaflaştırılması için zorunlu olduğunu belirtiyor. “Tüketici bir sorun yaşadığında muhatap bulmalı, biz de resmi işlemlerimizi sağlıklı şekilde yürütmeliyiz” açıklaması ise sürecin arkasındaki mantığı net bir şekilde ortaya koyuyor.

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