23 Nisan’da izlenecek filmler, hem eğlenceli zaman sunar hem de eğitici mesajlar verebilir. Yerli ve yabancı seçenekleri bir araya getirdiğimiz bu listeyle çocuklarınıza harika bir bayram armağan edebilirsiniz. 23 Nisan’da çocuklarla izlenebilecek filmler listemizde, hem yerli hem de yabancı 10 eğlenceli ve öğretici film önerisiyle, bu özel günü ailenizle birlikte unutulmaz kılın. İşte 23 Nisan’da izlenecek filmler önerileri.

23 Nisan’da izlenecek filmler önerileri (2025)

İşte 23 Nisan’da izlenebilecek filmler:

Doru

Coco

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

Yukarı Bak (Up)

Kaptan Pengu ve Arkadaşları

Buz Devri (Ice Age)

Kral Şakir: Oyun Zamanı

Ters Yüz (Inside Out)

Ayas

Moana

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1. Doru (Yerli)

Doru, sevimli bir tayın özgürlük arayışı ve arkadaşlık bağlarını konu alan animasyon bir yapımdır. Anadolu’nun renkli doğasında geçen bu film, hem görsel açıdan zengin hem de değerler açısından eğitici. 23 Nisan’da izlenecek filmler arasında yerli bir seçenek arayanlar için ideal.

2. Coco (Yabancı – Coco)

Coco, ailesinin müzik yasağına rağmen hayallerinin peşinden gitmeye kararlı bir çocuğun hikayesini anlatır. Pixar imzası taşıyan film, aile bağları, hafıza ve kültürel miras gibi konuları etkileyici bir şekilde işler. Renkli dünyasıyla çocukları kendine çeker.

3. Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa (Yerli)

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, mahallenin sevilen çocuklarının uzaylılarla karşılaşmasını ve bu sıradışı olaya karşı birlikte hareket etmelerini anlatıyor. Yerli yapım olması ve çocukların günlük hayatına yakınlığıyla dikkat çeker. Macera ve mizahın iç içe geçtiği bu yapım, 23 Nisan’da çocuklarla izlenebilecek filmler listesinde mutlaka yer almalı.

4. Yukarı Bak (Yabancı – Up)

Yukarı Bak, küçük bir çocuğun hayal gücünü ve yaşlı bir adamın geçmişe duyduğu özlemi bir balon ev yolculuğuna dönüştürmesini konu alır. Hem güldüren hem duygulandıran bu yapım, her yaştan izleyiciye hitap eder.

5. Kaptan Pengu ve Arkadaşları (Yerli)

Kaptan Pengu ve Arkadaşları, çevre bilincini artıran ve doğayı korumaya teşvik eden temalarıyla öne çıkar. Neşeli karakterler ve öğretici hikayesi sayesinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesini sağlar.

6. Buz Devri (Yabancı – Ice Age)

Buz Devri, tarih öncesi dönemde geçen eğlenceli bir dostluk hikayesidir. Farklı türden hayvanların bir bebeği ailesine ulaştırmak için çıktığı yolculuk, kahkaha ve aksiyonla doludur. Ailece izlemeye uygundur.

7. Kral Şakir: Oyun Zamanı (Yerli)

Kral Şakir: Oyun Zamanı, çocukların favori karakteri Şakir ve arkadaşlarının sanal gerçeklik dünyasında yaşadığı maceraları konu alır. Çocuklara teknolojiyi bilinçli kullanma mesajı verirken bolca eğlence sunar.

8. Ters Yüz (Yabancı – Inside Out)

Ters Yüz, bir çocuğun zihninde yer alan duyguların temsil edildiği yaratıcı bir animasyon filmidir. Duygusal zekanın gelişimi için oldukça öğretici olan bu film, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eder. 23 Nisan’da çocuklarla izlenebilecek filmler arasında farklı ve dokunaklı bir seçenektir.

9. Ayas (Yerli)

Ayas, İstanbul’da yaşayan küçük bir çocuğun günlük yaşamını ve maceralarını konu alır. Aile, arkadaşlık ve şehir kültürü gibi temaları barındıran bu film, yerli yapım arayanlar için harika bir alternatif sunar.

10. Moana (Yabancı – Moana)

Moana, okyanusa açılarak halkını kurtarmaya çalışan cesur bir kızın hikayesini anlatır. Güçlü kadın karakteri ve ilham verici hikayesiyle çocuklara özgüven aşılar. Renkli görselleri ve müzikleriyle dikkat çeker.

23 Nisan’ı Film Keyfiyle Taçlandırın!

23 Nisan’ı unutulmaz kılmak için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri çocuklarınızla film izlemektir. Yukarıda sıralanan hem yerli hem yabancı seçenekler, onların ilgisini çekecek ve değerli mesajlar verecektir. 23 Nisan’da izlenecek filmler listesiyle evde bayram havasını yaşayabilir, birlikte gülebilir, öğrenebilir ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.