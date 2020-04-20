Türk Telekom evlere SIM kart teslim edecek!

Türk Telekom, #EvdeKal’dığımız şu günlerde yeni operatöre geçmek isteyen müşterileri için eve SIM kart teslim edecek. Böylece kullanıcılar evlerinden çıkmadan akıllı telefonlarında kullanmış oldukları numaralarını taşıyabilecekler.

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Şirket, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Firma yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.

Efsane Portföy ile GB’ı bol paketler

Şirketin sunduğu avantajlı tarifelerle 2019’un en çok tercih edilen mobil operatörü olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Yüksek fatura ödemeden özgürce telefonda konuşmak ya da internet kullanmak isteyen herkes, Türk Telekom’un sunduğu Efsane Portföy’deki en uygun fiyatlarla kendilerine uyan tarifeyi seçebiliyor:

1000dk +1000sms + 8GB: 29TL

1000dk + 1000sms + 12GB: 35TL

1000dk + 1000sms + 20 GB: 45TL