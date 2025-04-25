Xbox Game Pass aboneleri için sunulan fırsatlar, oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Xbox, her hafta düzenlediği Xbox Free Play Days etkinliğiyle, oyun severlere çeşitli oyunları ücretsiz deneme imkânı sunuyor. İşte Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar!

Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar neler?

Bu haftaki Xbox Free Play Days etkinliği kapsamında, üç dikkat çeken yapım kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Xbox Game Pass aboneleri, 27 Nisan’a kadar NHL 25, Make Way ve Alien Isolation oyunlarına hiçbir ek ücret ödemeden erişebilecek.

Alien Isolation – 94,75 TL

– 94,75 TL Make Way – 54,75 TL

– 54,75 TL NHL 25 – 870 TL

Normalde 870 TL fiyat etiketine sahip olan NHL 25, spor oyunları tutkunları için güçlü bir tercih olabilir. Daha sade bir oynanış sunan Make Way ise 54,75 TL değerinde. Gerilim türünü sevenler için ise Alien Isolation, 94,75 TL’lik fiyatıyla tam bir fırsat ürünü haline geldi.

Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar nasıl oynanır?

Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Microsoft Store üzerinden ilgili oyunlara girerek “Ücretsiz Deneme” seçeneğini tıklayabilir. Konsol üzerinden de “Ücretsiz Oyun Günleri” sekmesi aracılığıyla kolayca yükleme yapılabiliyor.

Xbox Free Play Days kampanyası sayesinde oyuncular her hafta sonu yepyeni yapımları hiçbir ek ücret ödemeden deneyimleme şansı yakalıyor. Xbox Game Pass aboneleri, sürekli değişen oyun kütüphanesiyle dijital eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.

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