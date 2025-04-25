Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 tanıtım tarihi ortaya çıktı. Uzun süredir merakla beklenen yeni Samsung modelleri Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ne zaman çıkacak sorusu netleşiyor gibi duruyor. Peki Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 lansman tarihi ne zaman?

Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ne zaman çıkacak? İşte beklentiler!

Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold uzun süredir merakla beklenen lansman etkinliğiyle Temmuz ayında tanıtılacak. New York’ta düzenleneceği söylenen etkinlik, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 lansman tarihi konusunda net bir takvim sunmasa da, 2 veya 9 Temmuz tarihleri öne çıkıyor.

Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı netleşmese de, Temmuz’un ilk haftası için hazırlıklar hız kazanmış durumda. Samsung’un daha önce Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 lansmanını da ABD’de gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, bu karar sürpriz değil.

Lansmanda yalnızca Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 değil, aynı zamanda yeni bir Galaxy Watch modeli ve Samsung’un ilk Android XR destekli sanal gerçeklik cihazı da görücüye çıkabilir. Söylentilere göre, fiyat-performans odaklı Galaxy Z Flip FE modeli de bu etkinlikte tanıtılabilir.

Samsung’un bu çok yönlü etkinliği, markanın katlanabilir telefonlar konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyarken, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 lansman tarihi ve tanıtım detayları teknoloji tutkunları için de büyük önem taşıyor. Beklentiler, yeni modellerin gelişmiş menteşe sistemleri, daha dayanıklı ekran yapıları ve yapay zekâ destekli yazılım iyileştirmeleriyle geleceği yönünde.

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