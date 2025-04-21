Ünlü sanatçı Hadise‘nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi, Türkiye’deki dijital platform izleyicilerinden beklediği ilgiyi göremedi. İddialı tanıtımlarına rağmen, Esas Oğlan izleyici beklentilerini karşılayamayınca eleştirilerin odağı oldu.

Hadise’nin Başrol Oynadığı Esas Oğlan Dizisi İkinci Sezon İptal mi?

Hadise‘nin ekran kariyeri açısından büyük beklentiler yaratan Esas Oğlan dizisi, kötü izlenme oranları ve olumsuz eleştiriler sebebiyle ikinci sezonu göremedi. Yapımcılar, izleyici tepkilerini ve düşük reytingleri dikkate alarak Esas Oğlan projesine son verdi. Türkiye’deki dijital platformlar açısından bu durum, kalite ve senaryo odaklı yapımların önemini bir kez daha hatırlattı.

Esas Oğlan dizisinin IMDb puanının yalnızca 1.6‘ya kadar düşmesi, sektörde adeta şok etkisi yarattı. Özellikle Hadise gibi popüler bir ismin yer aldığı bir projenin bu denli düşük bir performans sergilemesi, Türkiye’deki dizi sektörü için de önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Dijital içerik rekabetinin hızla arttığı Türkiye pazarında, Esas Oğlan gibi büyük bütçeli yapımların başarısız olması sektörde dengeleri değiştirdi. Hadise gibi güçlü bir isim dahi kötü senaryoyu kurtaramayınca, sektör temsilcileri artık proje seçiminde daha titiz davranmanın şart olduğunu vurguluyor. Sosyal medyada da Esas Oğlan dizisine yönelik ağır eleştiriler, yapımın iptal kararında etkili oldu.

İlginizi Çekebilir: Ryan Gosling Başrollü Yeni Star Wars Filmi “Starfighter” Resmen Duyuruldu!

Esas Oğlan dizisinin yaşadığı büyük düşüş ve Hadise‘nin kariyerinde açtığı bu yeni sayfa, Türkiye’deki dijital dizi sektörünün geleceği açısından da ders niteliğinde oldu. Bundan sonraki süreçte, hem yapımcıların hem de izleyicilerin beklentileri daha yüksek olacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.