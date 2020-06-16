Video
TCL 10L inceleme | TCL Plex’ten ne farkı var?
TCL 10L inceleme videosu ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda, geçtiğimiz haftalarda ofisimize gönderilen modelin incelemesini gerçekleştiriyoruz.
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TCL 10L inceleme ve TCL Plex ile farkları?
Cihazımızın tasarımı aslında Plex modeliyle fazlasıyla özdeşleşiyor. Plex modelinde üst seviye hissiyat veren aliminyum ve cam kasanın harmanlanmasını görmüştük. 10L’de ise tamamıyla plastik malzemenin cihazda konumlandırıldığını görüyoruz. Kamera tarafında da yine varolan çizgi korunmuş. Fakat üç kameralı dizayna bir adet de makro kamera eklenmiş.
TCL 10L teknik özellikleri
10 ailesinin en küçük ferdi, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. Snapdragon 665 birçok orta seviye telefonda kullanılan ve artık yeterli performans gösteremeyen bir işlemci. Ekran kartımız ise Adreno 610 olarak karşımıza çıkıyor. 6 GB RAM ve 64GB depolama birimi sunuyor. Maalesef ki 128GB depolama desteğine sahip model satışı yok.
TCL 10L kamera özellikleri neler?
48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (makro)
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video tarafında sadece 1080p 30fps desteğimiz bulunuyor. 4K ve 60 fps desteğimiz yok.
Plex modelinde olmasına rağmen 10L’ye eklenmemiş. Bunların dışında, gece modumuz da kamera yazılımında yer almıyor.
TCL 10L’nin ülkemizdeki çıkış fiyatı 3.000 TL idi. Açıkçası alınmaya değer olması için, en azından fiyatının Plex’e yakın veya daha düşük olması gerekiyor. (TCL 10L inceleme videosu çekimlerini 12.06.2020 tarihinde gerçekleştirmiştik. Videoyu yayına aldığımız, 16.06.2020 tarihi itibarıyla 2.500 TL seviyesine gerilediğini görüyoruz.)
All-in-one
Hazır oyun bilgisayarı – Technopc Quantum Gaming S60 inceleme
Ürün linki: https://hwp.to/3fnhem7
Technopc Quantum Gaming S60 inceleme videomuzda, hazır bir şekilde satılan oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Bakalım üründe hangi bileşenler var ve ürünün oyun performansı nasıl?
https://youtu.be/6swqbDubtBY
Technopc kimdir?
Ürün özelliklerine geçmeden önce Technopc, bugüne kadar daha çok kurumsal hizmet veren yerli bir üreticimizdi. Ancak son dönemde son kullanıcıya ve özellikle oyunculara yönelik de ürünler satmaya başladı. Daha önce şirketin Wind Tunnel X ve Wind Tunnel Z Gaming serisini görmüştük. Bugün inceleyeceğimiz Technopc Quantum Gaming S60 ise, an itibarıyla 5500 TL seviyesinde satılan ve şirketin ASUS işbirliği ile geliştirdiği bir model.
Technopc Quantum Gaming S60 inceleme – Üründe hangi parçalar yer alıyor?
Sistemin kalbinde AMD RYZEN 3 3100 işlemci yer alıyor. 7 nm üretim sürecinde üretilen, 4 çekirdek 8 izlek yapısına ve maksimum 3.9 GHz saat hızına ulaşabilen bu işlemci AMD’nin en yeni modellerinden bir tanesi. Ayrıca özellikle fiyat performans bilgisayarları için sunduğu özellikleriyle şu anda en çok dikkat çeken modellerden. Son olarak işlemcinin 65W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.
Anakart tarafında ASUS B450M-K karşımıza çıkıyor. Bu modelde ileride M.2 formunda bir SSD ile sistem yükseltmesi yapmak isteyenler için bir adet M.2 yuvasıyla birlikte 4400 MHz’e kadar destek veren DDR4 RAM yuvası bulunduruyor. Ayrıca anakartta USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2 yuvalarının da yer aldığını belirtelim.
Ekran kartına baktığımız zaman ASUS’un 1660 Super 6 GB modeli karşımıza çıkıyor. Bu ekran kartı, hemen hemen tüm oyunları 1080p Full HD’de yüksek grafik ayarlarında 60 FPS üzeri oynatabiliyor. Ayrıca yine bazı oyunları 2K grafikte de oynayabiliyorsunuz. Çift fanlı bir yapıda karşımıza çıkan modelin, yan tarafında ufak bir RGB aydınlatma bölümü bulunuyor. Sistemde 16 GB (2x 8GB) Neoforza RAM bulunuyor. Bu RAM’ler 3000 MHz hızında.
Technopc Quantum Gaming S60 modelinde depolama alanı 480 GB’lık Toshiba SATA SSD ile sağlanıyor. Dilerseniz M.2 yuvası veya SATA üzerinden bu depolamayı farklı bir SSD veya mekanik disk alarak yükseltme imkanına sahipsiniz. Güç kaynağı tarafında ise 80+ sertifikalı 600W FSP modeli kullanılmış. Son olarak Technopc kasasına baktığımız zaman ön tarafta 3 adet, arka tarafta da 1 adet RGB fan yer alırken, bu ışıkları kasa ile beraber gelen kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz.
Network
Online oyunda 8 ping almak! TP-Link Archer TX3000E Wi-Fi 6 adaptör
TP-Link Archer TX3000E inceleme videomuzda, bilgisayarınıza Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğini kavuşturan PCIe adaptörü inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer TX3000E inceleme – Ürün ne işe yarıyor?
En yeni Wi-Fi standartı bildiğiniz gibi 802.11ax yani Wi-Fi 6 standartı. Bu standartı destekleyen modem ve router’lar iyiden iyiye satışa çıkmaya başladı. Ancak evinize bu desteği sağlayan bir modem aldığınızda, Wi-Fi 6 avantajlarından faydalanabilmek için PC’nizin de bu desteğe sahip olması gerekiyor ve bu sadece en yeni üst düzey anakartlarda bulunan bir özellik. O nedenle TP-Link Archer TX3000E, bilgisayarında Wi-Fi 6 desteği olmayanlara PCIe adaptör ile bu desteğin gelmesini sağlıyor. Üründe ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de yer alıyor. Yani hem en yeni Wi-Fi standartını hem de Bluetooth 5 bağlantısına kavuşmuş oluyorsunuz.
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Ürün nasıl kuruluyor?
Model anakartınızdaki küçük PCIe yuvasına yerleşiyor. Güç bağlantısını yaptıktan sonra yine anakartınızda yer alan USB yuvasına kablosunu takıyorsunuz. Ardından masanızda durması için üzerinde iki adet büyük anten olan aparat ile kasa bağlantısını yaptıktan sonra, ürün hazır. Tabii ki modelin güncel sürücüsünü de bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor.
Ne kazandırıyor?
Tabii ki temelde Wi-Fi 6’nın daha önce konuştuğumuz tüm yeni özelliklerinden bu sayede PC’niz ile de faydalanabiliyorsunuz. Yeni standartın en büyük avantajları kablosuz bir bağlantıda dahi inanılmaz düşük gecikme sürelerine kavuşmak. Zira önceki nesile oranla %75 oranında daha düşük gecikme süresi alınıyor. Yaptığımız oyun testinde TP-Link Archer TX3000E ile Valorant’ta 8 – 10 ping arası bir değer aldık ki bu gerçekten şahane.
Öte yandan AC modemlere göre 2402 MBps’e kadar hıza ulaşıyorsunuz. Bu da evinizde kurduğunuz lokal ağ bağlantısı üzerinden hızlı bir şekilde dosya transferleri yapabileceğiniz anlamına geliyor.
Dizüstü Bilgisayar
Sağlam kasalı dizüstü bilgisayar – Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme
Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme videomuzda, yaklaşık 5000 TL civarında satılan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme
Tasarımı kuvvetli bir model olan Aspire 5, metal dış yüzeyi ve sağlam hissiyatı veren “gacır gucur” etmeyen genel yapısıyla beğenimizi kazandı. Nispeten 1.9 kg ağırlığı ile kolay taşınabilen bir ürünken, giriş çıkış noktalarında Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.1yuvaları sıralanıyor. Bu noktada keşke 1 tane bile olsa, USB Tip-C görseydik dedik.
Arkadan aydınlatmalı, Num Pad’li yani tam teşekküllü bir klavye barındıran model ile yazı yazma deneyimi oldukça başarılı. Touchpad konusnuda ise fare imlenici hareket ettirme hassasiyeti gayet iyi olsa da, “tıklama” performansı pek parlak değil. Zira oldukça sert bir şekilde basmanız gerekiyor. Öte yandan cihazdaki web kamerası da ancak “iş görür” yorumunu yapabiliyoruz. Ancak cihazda yer alan 2x stereo hoparlör performansını beğendik.
15.6 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekran deneyim IPS panel olmasından dolayı gayet başarılı, ayrıca parlaklık seviyesi de güneş ışığının altında kullanım için yeterli. Donanım bileşenlerine baktığımızda ürünün kalbinde AMD Ryzen 7 3700U işlemci bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 izlek yapıdaki bu işlemciyle AMD Radeon RX Vega 10 GPU eşlik ediyor. Model bu işlemci ve GPU ikilisiyle gündelik işlerde yüksek performans sunuyor. Ancak tabii ki bu bir oyuncu bilgisayarı değil. Yine de CS:GO, PUBG Lite ve LoL gibi oyunları oynayabiliyorsunuz. Modelde ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor.
Son olarak cihazın iddialı olduğu konulardan biri pil süresi. Zira 12-13 saati aşan bir web kullanımı sunuluyor ki, çok rahat tek şarjla bir ofis gününü geçirebilirsiniz.